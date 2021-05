Pixel 6 et 6 Pro : découvrez le design atypique des deux futurs smartphones de Google

Dans son émission Front Page Tech sur YouTube, le leaker Jon Prosser a dévoilé à quoi allaient ressembler le Pixel 6 et sa variante Pro, qui devraient arriver aux alentours du mois d’octobre. Cette année, le Pixel 6 Pro remplacerait la gamme XL, qui accueillait les smartphones les plus grands et les plus puissants du géant américain.

Google Pixel 6 Pro – Crédit : Jon Prosser

Peu de temps après avoir dévoilé le design du futur MacBook Air M2 qui sera aussi coloré que les iMac, Jon Prosser a également pu mettre la main sur des images réelles et des prises en main des deux appareils, et a demandé à un designer de créer des rendus aussi proches de la réalité que possible. Malheureusement, il n’a pour l’instant aucune idée des caractéristiques techniques des deux modèles.

Le Google Pixel 6 arrive à la fin de l’année avec un Google Pixel 6 Pro

Google va profiter de cette nouvelle génération de Pixel pour changer le design de ses smartphones. Sur la face avant, on remarque que les deux smartphones disposeront d’un écran plat très boderless avec un poinçon central, comme l’avaient découvert nos confères de 9To5Google. On note également la présence d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Google Pixel 6 – Crédit : Jon Prosser

À l’arrière, Google aurait fait le choix de positionner ses capteurs photo horizontalement sur la partie haute du smartphone. Ceux-ci coupent les smartphones en deux parties, permettant à Google de proposer deux teintes différentes sur chacune d’entre elles. Tout comme le récent Xiaomi Mi 11 Ultra, le module photo semble très proéminent, ce qui laisse penser que Google a enfin changé les capteurs photo vieillissants qu’il utilisait depuis le Pixel 3 pour de capteurs plus grands, ce qui permettrait aux smartphones de capturer davantage de lumière pour les photos en basse luminosité.

Le Pixel 6 sera équipé de deux capteurs au dos, tandis que sa version Pro en possèdera trois. On imagine que les deux premiers seront un grand-angle et un ultra grand-angle, tandis que le troisième pourrait être un téléobjectif permettant un zoom optique 3X ou 5X.

Google Pixel 6 et 6 Pro – Crédit : Jon Prosser

Enfin, on sait que le Pixel 6 pourrait être le premier smartphone de Google doté d’un SoC maison, le GS101 « WhiteChapel », dont nous ne connaissons pour l’instant rien d’autre que son nom de code. Avant l’arrivée du Pixel 6, Google doit encore présenter officiellement le Pixel 5a, qui ne sera malheureusement pas commercialisé en France.

Source : Front Page Tech