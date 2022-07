Les meilleures applications de voyage en 2022 : sites, circuits… tout pour réussir ses visites

Apps de voyage : les meilleures applications pour faire du tourisme

Vous connaissez déjà votre destination de vacances, vous avez réservé votre séjour avec l’une de nos applications recommandées dans notre sélection des meilleures applis pour réserver vos vacances et vous avez même suivi nos conseils sur les meilleures applications gratuites de traduction à emmener en voyage. Vous êtes maintenant au top au niveau de l’organisation, mais savez-vous ce que vous allez visiter ?

Lieux insolites ou très touristiques, plages désertes ou monuments bondés, musées improbables ou châteaux de la Loire, vous trouverez tout ce qu’il vous faut à proximité de votre lieu de vacances avec les applications de notre sélection des meilleures applications pour faire du tourisme.

TripAdvisor

Principalement utilisé pour les avis d’hôtels et de restaurants, TripAdvisor offre aussi des avis sur des lieux à visiter. Cliquez sur l’onglet Activités et découvrez les prochaines excursions que vous pourrez faire à proximité de votre lieu de vacances. Les utilisateurs pourront profiter de recommandations et de sélections des activités les plus appréciées, des meilleures attractions, des visites guidées, etc. Il est également possible de créer un lieu afin de le partager avec la communauté de voyageurs et de donner son avis sur ceux déjà visités. Les professionnels peuvent aussi y publier leurs annonces de visites touristiques, permettant à chacun d’organiser ses activités en toute simplicité.

Avis de la rédaction : Disponible gratuitement en application mobile pour Android et iOS et en service en ligne, TripAdvisor offre une interface intuitive et claire. C’est une mine d’informations très intéressante et si une activité vous plait, il est possible de vérifier la disponibilité et de réserver directement depuis TripAdvisor. On apprécie l’esprit communautaire qui permet de donner son avis, mais aussi de poster des photos et de partager ses propres lieux à visiter, permettant de découvrir parfois des endroits insolites ou bien cachés.

Sygic Travel

Tout comme TripAdvisor, Sygic Travel vous propose de découvrir non seulement des lieux touristiques, mais aussi des restaurants, des bars, des hôtels, etc. Il dispose d’une base de données impressionnante et d’un moteur de recherche puissant pour trouver les activités et les endroits à visiter proches de vous. Anciennement Tripomatic, Sygic Travel est un véritable guide de voyage qui vous invite à découvrir l’histoire locale, les us et coutumes de la région, les panoramas à ne pas manquer, mais vous fournit aussi des informations pratiques telles que les horaires d’ouverture, les tarifs des activités et des conseils pour profiter au mieux de l’activité choisie.

Avis de la rédaction : Toutes les informations sont fournies par des professionnels du tourisme. Ici, les utilisateurs ne pourront pas partager les beaux endroits découverts au détour d’un chemin. Mais ils pourront donner leur avis, profiter des vidéos à 360°, des cartes hors ligne accessibles sans connexion internet et surtout du planificateur avancé qui permet de constituer un itinéraire pour votre voyage (calcul de distance, durée des trajets en transport ou à pied, etc.).

CurioCity

Si vous êtes à la recherche d’un guide touristique gratuit qui vous aide à trouver les meilleurs points d’intérêt autour de vous, alors vous devriez consulter CurioCity. Cette application mobile est disponible gratuitement sur les smartphones et tablettes Android, et elle propose une carte pratique de toutes les attractions à proximité. Lancez l’application et elle vous montrera tout ce qui se trouve à proximité, qu’il s’agisse de musées, de sites historiques ou d’endroits intéressants à visiter. Il existe même un système d’évaluation intégré qui vous permet de voir en un coup d’œil quelles sont les attractions les plus populaires. Et surtout, l’utilisation de CurioCity est toujours gratuite.

Avis de la rédaction : Les informations sur un point d’intérêt sont fournies par Wikipédia et peuvent être écoutées en audio pour une plus grande liberté de mouvement. On apprécie la carte interactive et la possibilité de trier les résultats par distance ou par popularité.

Foursquare

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau restaurant, bar ou café à essayer, Foursquare est l’application parfaite pour vous. Où que vous soyez dans le monde, Foursquare peut vous aider à trouver des lieux qui correspondent à vos goûts. Que vous recherchiez un type de cuisine spécifique ou que vous souhaitiez simplement explorer les environs et trouver des choses à faire, Foursquare vous permet de découvrir facilement de nouveaux endroits.

Avis de la rédaction : Foursquare a récemment profité d’une refonte complète avant l’été pour découvrir les lieux incontournables de vos vacances. L’application gratuite pour Android et iOS vous propose de créer des listes de lieux : vos lieux préférés en France, vos sites à visiter en Occitanie, vos restaurants à découvrir en Corse, etc.

GetYourGuide

Lorsque vous planifiez des vacances, la dernière chose dont vous voulez vous soucier est de trouver les meilleurs circuits et billets. C’est là qu’intervient l’application de voyage GetYourGuide. Indiquez simplement votre destination et l’application vous proposera les meilleurs circuits, billets et autres attractions en fonction de votre destination. Que vous soyez à la recherche d’une visite guidée de la ville ou d’un billet pour le spectacle le plus populaire, GetYourGuide vous indiquera les activités incontournables avec souvent des offres promotionnelles pour alléger le budget de vos vacances.

Avis de la rédaction : Au même titre que TripAdvisor, GetYourGuide vous propose de réserver vos billets pour des activités et des excursions directement depuis l’application pour vous simplifier leur organisation. Il manque, par contre, cet aspect communautaire où les visiteurs peuvent proposer des balades gratuites et de paysages à voir, sans nécessairement payer une excursion.