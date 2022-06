Après 418 506 pliages, le Galaxy Z Flip 3 tient-il encore la route ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 soumis à un sacré torture test – Crédit : Mrkeybrd

Les smartphones pliables passent des batteries de test avant de débarquer sur le marché. Samsung assure que les téléphones de la gamme Galaxy Z sont capables de « survivre à 200 000 plis, soit environ cinq ans d’utilisation s’ils sont pliés et dépliés 100 fois par jour ». Pour en avoir le cœur net, le YouTubeur Mrkeybrd a voulu vérifier cette affirmation en organisant une longue session de pliage et de dépliage diffusée en direct sur la plateforme.

Pendant six jours, plusieurs personnes se sont efforcées d’ouvrir et de fermer le Galaxy Z Flip 3 en continu. Un bon moyen d’éprouver la solidité de l’appareil soumis aux mains des humains alors que ces tests sont habituellement effectués par des machines.

En définitive, l’expérience s’est achevée à l’issue de 418 506 pliages (voir vidéo en fin d’article). Et force est de constater que le smartphone a plutôt bien tenu le choc bien qu’il ait perdu de sa superbe à l’issue de cette longue séance de torture.

Le Galaxy Z Flip 3 peut se plier à foison

Il a fallu attendre les 330 000 pliages pour observer une déliquescence de la charnière. Un nombre bien supérieur à ce que promet le constructeur. Le smartphone a commencé à ne plus pouvoir se refermer totalement, s’ouvrant tout seul malgré les tentatives de pliage. Qui plus est, le Z Flip 3 ne parvenait plus à se déplier dans sa totalité, échouant à devenir tout à fait plat. En dehors de la charnière en souffrance, tous les autres éléments du téléphone sont toutefois restés totalement fonctionnels.

Si vous craigniez que le Galaxy Z Flip 3 ne tienne pas la route longtemps, ce test devrait vous rassurer. La résistance du smartphone dépasse les promesses de la marque, ce qui est pour le coup un point très positif. Pour rappel, nous attendons de pied ferme la présentation du Galaxy Z Flip 4 dont la fiche technique a déjà fuité en ligne.