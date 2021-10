Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 : torture test réussi

Les générations précédentes de smartphones pliables ayant rencontrés quelques problèmes de durabilité, Samsung a cette fois décidé de prouver que le concept est désormais viable. La firme a fait ainsi passer à ses Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 une batterie de tests de résistance.

Les téléphones sont tout d’abord introduits dans une chambre environnementale. Samsung met ainsi à l’épreuve leur résistance face à différents climats. Passant du froid au chaud, les téléphones sont également confrontés à différents taux d’humidité. Le Galaxy Z Fold 3 et le Flip 3 étant étanches, cette dernière contrainte n’affecte quasiment pas les appareils.

Ensuite vient la phase tant redoutée : le test de pliage. Des bras robotisés ouvrent et ferment les appareils à plusieurs reprises, afin de s’assurer que ceux-ci conserveront leurs performances sur le long terme. D’après le constructeur, la fiabilité des Fold 3 et Flip 3 sera à la hauteur des attentes du public. Samsung déclare ainsi : « Les appareils de la série Galaxy Z subissent des tests de pliage rigoureux afin de survivre à 200 000 plis, soit environ cinq ans d’utilisation s’ils sont pliés et dépliés 100 fois par jour. »

Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 : étanches à l’eau, pas à la poussière

Mais la phase de test la plus impressionnante est sans aucun doute la résistance à l’eau. Les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 sont classés IPX8. Cette norme indique qu’ils peuvent survivre dans une eau douce jusqu’à 1,5 mètre pendant une demi-heure. Les smartphones sortent non seulement indemnes de l’expérience, mais continue également à lire des vidéos pendant l’immersion.

En revanche, si l’eau de pose pas de problèmes apparents, ce n’est pas le cas concernant la poussière. Samsung recommande donc de les garder à l’abri à la plage pour éviter que le sable ne pénètre dans le mécanisme de la charnière. Celui-ci risque en effet de gripper le mécanisme. Samsung met en garde l’utilisateur sur plusieurs points, de nombreux conseils d’entretien étant fournis avec l’appareil. Bonne nouvelle cependant, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 semblent beaucoup plus durables que les modèles précédents. Toutefois, leurs prix devraient être à la hauteur de leur fiabilité.

