Galaxy Z Flip 4 : sa fiche technique complète fuite en ligne, la voici

Le Samsung Galaxy Z Flip4 n’a pas encore été officialisé par le géant sud-coréen et pourtant, les fuites à son sujet n’en finissent plus de tomber. Aujourd’hui, sa fiche technique complète s’est retrouvée en ligne, partagée par Yogesh Brar, un célèbre leaker.

Samsung Z Flip4 © Concept par 91mobiles

Il y a quelques jours, le design possible et les spécifications du Galaxy Z Fold4 ont fait surface sur Internet, nous donnant un aperçu de ce qu’il y aurait à l’intérieur de l’appareil pliable. Aujourd’hui, le célèbre leaker Yogesh Brar a révélé des informations importantes sur le Galaxy Z Flip4, le nouveau téléphone pliable à clapet de Samsung.

Une fiche technique musclée pour le prochain Z Flip4 de Samsung

Selon le Yogesh Brar, le prochain Samsung Z Flip4 5G comportera un écran principal FHD + Super AMOLED de 6,7 pouces avec prise en charge d’un taux de rafraîchissement d’écran de 120 Hz. L’écran externe serait assez petit, de 2,1 pouces. L’appareil sera alimenté par le dernier Snapdragon 8 Plus Gen 1, couplé à 8 Go de RAM. Brar affirme que les utilisateurs auront deux options de stockage : 128 Go et 256 Go.

La configuration principale de la caméra consistera en deux objectifs, tous deux en 12 mégapixels. À l’intérieur de la coque, le Z Flip4 devrait profiter d’un module en 10 mégapixels. Le Galaxy Z Flip4 sera en outre alimenté par One UI 4, basé sur Android 12, ainsi que d’une batterie de 3 700 mAh. Le leaker dit qu’il prendra en charge jusqu’à 25 W en filaire et 10 W en charge rapide sans fil. Les fuites à son sujet s’arrêtent ici, pour l’instant.

Samsung devrait annoncer le Galaxy Z Flip4 aux côtés du Z Fold4 lors de son prochain événement Unpacked. Cependant, le géant sud-coréen n’a pas encore annoncé de date. Pour mémoire, le tout premier Z Flip avait eu un succès retentissant malgré la pandémie de Covid-19.