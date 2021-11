Samsung : ce jean à plus de 1 000 $ a une poche pour le Galaxy Z Flip 3

Samsung a révélé le Z Flip Pocket Denim, un jean dédié au Galaxy Z Flip 3. Il a une poche spéciale pour accueillir le smartphone pliable. Vendu à 1 499 dollars australiens, ce jean est fourni dans un bundle avec le Galaxy Z Flip 3 en version 128 Go.

Samsung a lancé sa nouvelle génération de smartphones pliables, les Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3, en août. Désormais, le constructeur sud-coréen a annoncé le Z Flip Pocket Denim. C’est un jean spécialement conçu pour les utilisateurs du Galaxy Z Flip 3. Il a été créé en partenariat avec la marque Dr Denim.

Le Z Flip Pocket Denim – Crédits : Dr Denim / Samsung

Le Z Flip Pocket Denim est vendu à 1 499 dollars australiens, soit environ un peu plus de 1 000 $. À ce prix, le jean est évidemment fourni avec le Galaxy Z Flip 3 qui coûte le même prix. De plus, le jean est disponible dans deux modèles, le Nora et le Dash. Cependant, le jean de Samsung est uniquement vendu en Australie sur le site de Dr Denim.

Le Z Flip Pocket Denim de Samsung est exclusivement disponible en Australie

Samsung a expliqué que « le Galaxy Z Flip 3 pliable n’a pas besoin de grandes poches, nous nous en sommes donc débarrassés sur le jean. Toutes. Les coutures en forme de Z scellent les deux poches avant, les grandes poches arrière ont été supprimées et une petite poche sur mesure a été ajoutée sur le haut de la cuisse ».

Le jean est donc spécialement conçu pour le smartphone pliable, à tel point que vous n’avez pas la place d’y mettre vos clés. De plus, la poche du jean fait tout de même dépasser le Galaxy Z Flip 3. Même si celui-ci est plus résistant que son prédécesseur d’après le test de durabilité extrême de JerryRigEverything, il n’est pas entièrement protégé par le jean.

Samsung a aussi précisé que « le Z Flip Pocket Denim s’adapte au Galaxy Z Flip 3, mais pas aux pommes ». Il fait évidemment référence à l’iPhone d’Apple. Le Z Flip Pocket Denim est disponible en seulement 450 exemplaires. Seule la version 128 Go du Samsung Galaxy Z Flip 3 est comprise dans ce bundle.

Source : NotebookCheck