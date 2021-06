Galaxy Z Flip 3 : fiche technique, design, date de sortie… on sait presque tout du smartphone pliant de Samsung

Les rendus dévoilent non seulement le nouveau design du smartphone à clapet, mais également sa date de présentation ! Il faudra attendre mi-août avant que Samsung ne le dévoile officiellement lors d’un événement Unpacked.

Samsung Galaxy Z Flip 3 – Crédit : Giznext

La semaine dernière, Evan Blass a publié des rendus du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3, les smartphones pliables de Samsung pour cette année. Les rendus correspondaient aux designs vus dans les vidéos marketing qui ont fuité, et qui ont depuis été retirées d’Internet. Maintenant, Giznext a publié de multiples rendus, qui semblent tous être officiels.

Sur l’écran externe, on peut remarquer une date : le 11 août. Les fabricants de smartphones affichent généralement sur ceux-ci la date de leur présentation. Par conséquent, contrairement à ce que nous pensions, le smartphone ne sera pas dévoilé le 4 août, mais bien le 11. Il sera accompagné du Galaxy Z Fold 3.

Quelles caractéristiques techniques pour le Galaxy Z Flip 3 ?

Selon Giznext, le Galaxy Z Flip 3 est doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un ratio de 25:9. Samsung a apparemment complété l’écran principal de 120 Hz par un écran externe de 1,9 pouce, flanqué de deux caméras. On peut clairement voir une caméra frontale cachée derrière l’écran principal. Cela rend donc peu probable la présence d’une caméra sous l’écran.

L’écran serait alimenté par une petite batterie de seulement 3300 mAh compatible avec la recharge filaire 15 W. On doute que cela soit assez pour lui permettre de proposer une autonomie correcte. Il faudra donc probablement le recharger en fin de journée. Le Galaxy Z Flip 3 sera propulsé par un Snapdragon 888, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Les rendus de Giznext montrent également le Galaxy Z Flip 3 en quatre couleurs (beige, noir, vert foncé, violet clair), bien plus que ce que Samsung proposait pour le Galaxy Z Flip 5G. Concernant son prix, on sait que le smartphone sera beaucoup moins cher que son prédécesseur, et nous l’attendons à environ 1200 euros.

Source : Giznext