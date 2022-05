Aquaman 2 : Amber Heard finalement coupée au montage ?

C’est une série à rebondissements qui ne cesse de nous surprendre ! Amber Heard, dans son procès contre le comédien Johnny Depp, est en train de s’attirer les foudres des fans du monde entier. Face aux révélations exprimées devant la justice, la tension est encore montée d’un cran. Et si l’on en croit plusieurs sons de cloche, la Warner aurait elle aussi décidé de sévir. En effet, Heard pourrait voir sa prestation réduite à peau de chagrin. Le montage final du film pourrait ainsi se passer de nombreuses scènes tournées par la jeune femme.

Nouvelle sanction contre Amber Heard ? – Crédit : Warner Bros

Si ces informations sont évidemment à prendre avec des pincettes, les choses semblent pourtant se confirmer de toutes parts. Alors à quoi pourrait ressembler Aquaman 2, amputé de la moitié de ses scènes avec l’ex compagne de Johnny Depp ?

Aquaman 2 : vers une nouvelle révision du film ?

Ce n’est pas la première fois que la présence de Heard est remise en compte. Une pétition avait circulé avant le tournage pour remplacer la comédienne. Mais la Warner s’y était finalement refusé, le procès n’ayant pas encore débuté. Si la préemption d’innocence a donc joué en sa faveur, le scénario a désormais bien changé. En effet, la Warner aurait demandé une potentielle révision du film. Seulement voilà, il semble impossible d’effacer totalement le rôle de Mera.

Plusieurs hypothèses sont possibles. Mais la plus probable serait de limiter la présence de Heard aux seules scènes clés et de la faire disparaître dans le reste du projet. Si beaucoup pensent que cela est irréalisable, la Warner semble en train de pencher pour cette solution. Retourner des scènes sans Heard serait bien trop fastidieux et financièrement viable. Pour l’heure, on attend toujours un communiqué clair sur le sujet pour être fixé.

Les spéculations vont donc bon train mais une chose est désormais certaine : Amber Heard sera bel et bien punie par le studio. Affaire à suivre !

Source : Screenrant