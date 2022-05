Aquaman 2 : la Warner voulait se débarrasser d’Amber Heard

Une nouvelle révélation a été faite au cours du procès en diffamation intenté par Johnny Depp contre son ex-épouse Amber Heard. L’actrice a affirmé avoir aussi souffert des répercussions de la polémique entourant elle et Johnny Depp. Son rôle dans Aquaman 2 a bien failli ne pas donner suite. En effet, Warner Bros. ne voulait pas inclure Amber Heard dans le casting du prochain film DC.

Mera (Amber Heard) dans Aquaman – Crédit : Warner Bros. Pictures

Amber Heard interprète à nouveau le rôle de Mera, la reine d’Atlantis et la femme du super-héros Aquaman joué par Jason Momoa. Ce rôle est pourtant très controversé. La pétition lancée par les fans pour virer Amber Heard du casting a déjà dépassé les 4 millions de signatures à l’heure actuelle. La Warner a déjà assuré qu’elle ne se laissera pas influencer par cette pétition. Finalement, on apprend que l’idée de se débarrasser d’Amber Heard est venue pour la première fois de la société de production elle-même.

Amber Heard s’est « battue très fort » pour ne pas perdre son rôle dans Aquaman 2

Appelée devant la barre pour témoigner, Amber Heard a révélé que : « j’ai dû me battre – je me suis battue très fort pour rester dans le film. Ils ne voulaient pas m’inclure dans le film ». Comme Johnny Depp qui n’incarnera plus Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, Amber Heard a aussi failli perdre son rôle. D’ailleurs, le producteur de Pirates des Caraïbes 6 assure que Johnny Depp n’a pas été rayé du casting.

Finalement, Amber Heard a conservé son rôle de Mera, mais il s’agit apparemment d’une « version très épurée ». Mera ne sera donc pas aussi importante que dans le précédent volet des aventures du super-héros. D’après Amber Heard qui a témoigné en pleurs face à l’amour de sa vie, « on m’a donné un scénario. Et puis on m’a donné de nouvelles versions du script qui avaient enlevé des scènes avec de l’action, qui dépeignaient mon personnage et un autre personnage. Sans spoiler, deux personnages se battent l’un contre l’autre. Ils ont essentiellement pris une grosse partie de mon rôle. Ils viennent d’en retirer un bon morceau ».

Ainsi, la Warner aurait accepté de garder Amber Heard dans le casting, mais aurait réduit son rôle pour ne pas donner trop d’importance à son personnage. Par contre, Warner Bros. pourrait introduire un nouveau personnage, le fils de Mera et d’Arthur Curry surnommé Aquababy. Quoi qu’il en soit, la sortie d’Aquaman 2 a été repoussée au 15 mars 2023. D’ici là, qui sait si la Warner ne va pas encore réduire le rôle d’Amber Heard ou même le retirer de la version finale.

Source : Screen Rant