Aquaman 2 : Jason Momoa blessé sur le tournage du film

C’est LA suite que tout le monde attend ! Aquaman 2 sortira sur les écrans en 2022, et déjà le film suscite de nombreuses attentes. Outre la polémique concernant Amber Heard, les fans espèrent que ce second volet sera à la hauteur de leurs espérances. Pour l’occasion, la franchise a subi de nombreux changements. Même Jason Momoa s’est offert un nouveau look pour ce retour en fanfare. Mais le tournage n’a rien eu d’une sinécure. En effet, le comédien confirme s’être blessé pendant les prises de vues. Et la liste est longue comme le bras !

Aquaman 2 : un tournage éprouvant pour Momoa – Crédit : Warner Bros Pictures

Hernie, côté cassée ou encore blessure aux yeux : Jason Momoa en aura sérieusement bavé. L’acteur a dû passer par la case chirurgie pour se remettre définitivement sur pieds. Il s’est confié sur son expérience avec celle qu’on ne présente plus : Ellen DeGeneres.

Aquaman 2 : un tournage éprouvant pour Jason Momoa

C’est sur le ton de l’humour que le comédien s’est exprimé sur ses mésaventures. « Pas facile d’être un héros vieillissant de 42 ans » plaisante d’ailleurs Momoa. Mais l’acteur ne regrette en rien ses efforts. « Ça sera un grand film, vous allez l’adorer » explique t-il aux spectateurs. Lorsque DeGeneres lui demande si tant de sacrifices corporels sont difficiles à vivre, la star répond sans détour à l’animatrice. « J’aime mon travail. Mais je suis simplement trop excité. Vous savez, la question de l’âge »

Après le succès colossal du premier opus, la Warner espère réitérer l’exploit. Même si la situation post-Covid n’est pas simple, le film devrait logiquement attirer les fans comme les curieux. James Wan promet pour sa part un projet spectaculaire. « Les gens vont se régaler. Ce sera un film plus mature. Ils auront quelque chose qu’ils n’ont encore jamais vu » annonce ainsi le réalisateur.

Reste à voir si toutes les promesses seront effectivement tenues. La Warner joue gros. Et tout le monde attend les critiques professionnelles à l’issue de la future avant-première. Alors carton plein ou échec ? Encore quelques mois de patience pour le découvrir.

Source : Comicbook