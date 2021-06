Aquaman 2 : James Wan dévoile le titre du nouvel opus

James Wan dévoile enfin le titre de ce nouveau volet très attendu : Aquaman and The Lost Kingdom.

James Wan vient enfin de confirmer le titre officiel du second opus d’Aquaman. Ce sera donc The Lost Kingdom (Le Royaume Perdu). Cela permet de confirmer le nom de code du projet, à savoir Necrus. Mystérieux royaume marin, Necrus peut apparaître ou disparaître à intervalles réguliers aux quatre coins du globe. Ce royaume perdu promet ainsi d’être aussi fantastique qu’hostile. Reste à savoir comment l’arc narratif se penchera sur ce lieu légendaire. Les héros partiront-ils en quête d’un précieux trésor ou livreront-ils une guerre sans merci au peuple de ce royaume ? Pour l’heure, impossible de le savoir.

Aquaman dévoile les coulisses de son retour – Crédit : Warner Bros

Attendu dans les salles obscures fin 2022, le casting original sera de retour. Et malgré de nombreuses rumeurs sur son renvoi, Amber Head reprendra bien son rôle de Mera aux côtés de James Momoa.

Premiers secrets de tournage

Dirigée par le cruel roi Mongo, la cité aquatique de Necrus est le théâtre d’événements barbares. Mongo voue une haine sans limites aux peuples de la surface. Ce dernier pourrait donc chercher à nouer une alliance avec Orm. Ce nouveau tandem aurait ainsi la possibilité de remettre en cause la suprématie d’Aquaman. Mais tout cela ne reste pour l’heure, que pures spéculations.

James Momoa a activement participé à l’écriture du scénario. Le tournage devrait débuter en plein cœur de l’été, la pandémie laissant enfin un peu de répit aux équipes créatives. Wan promet de faire un film grandiose, avec de nouvelles aventures encore plus trépidantes. Pour Patrick Wilson, ce nouvel opus sera « plus grand et bien meilleur » que le premier. « Tout sera plus large. Il y aura plus d’action, de drôlerie. C’est génial et vraiment amusant » témoigne ainsi ce dernier.

Pour l’heure, le comédien pratique un entraînement drastique en vue du tournage estival. Régime strict et séances sportives, Wilson ne laisse rien au hasard pour livrer une performance mémorable. Ce dernier partage régulièrement son travail sur les réseaux sociaux, pour le plus grand plaisir de ses fans.

Il faudra encore se montrer patient pour découvrir le résultat final, mais tout cela donne d’ores et déjà l’eau à la bouche. Même si le premier épisode n’a pas totalement convaincu les cinéphiles, ce nouveau projet devrait les réconforter. Du moins, c’est ce que Wan semble promettre.

Source : Comicbook

