Aquaman 2 : Jason Momoa dévoile sa transformation capillaire

Le tournage d’ Aquaman 2 peut enfin débuter, malgré le rebond épidémique mondial. Tout juste arrivé en Angleterre, le comédien Jason Momoa semble heureux de pouvoir enfin concrétiser ce nouveau projet. Impatient, il vient tout juste de partager une courte vidéo sur les réseaux sociaux. L’acteur s’apprête à recevoir une véritable cure de jouvence pour les besoins du film. Fini le brun ténébreux, l’acteur va devenir blond, pour coller en tout point à la représentation d’Arthur dans la bande-dessinée source.

Aquaman 2 : Momoa, bientôt transformé ! – Crédit : Warner Bros Pictures

Si Amber Heard travaille sa souplesse et son endurance, Momoa, lui, va devoir subir une vraie transformation physique. Et cela semble follement amuser le comédien, qui n’a pas résisté à se confier sur le sujet aux fans de la franchise.

Aquaman 2 : Momoa parle de sa future transformation physique

« Je suis enfin arrivé en Angleterre. Il fait beau, c’est incroyable. Le tournage débute demain. C’est mon dernier jour en brun. Je vais passer au blond. Nous allons tester plein de choses » témoigne ainsi l’acteur. Pour (re)devenir Arthur, Momoa va donc passer un long moment auprès des équipes coiffure et maquillage. En effet, l’équipe créative tient à respecter en tout point le look du héros, tel qu’il est dépeint depuis son apparition sur papier en 1941. Le résultat risque d’être surprenant, d’autant que Momoa arbore pour l’heure une couleur très foncée et une barbe impressionnante.

Très impliqué dans cette suite ultra attendue, Momoa est prêt à tous les sacrifices pour réjouir son public. En effet, le comédien a activement participé à la construction même de ce nouveau projet. « Nous avons mis nos tripes dans ce film. Nous sommes encouragés à 100% par notre réalisateur et l’équipe de scénaristes. C’est assez excitant pour moi, je suis donc ravi d’enfin concrétiser les choses » ajoute ainsi l’acteur.

Le tournage d ‘Aquaman 2 devrait s’étendre sur plusieurs longues semaines. Le film n’est attendu en salles qu’en décembre 2022, ce qui laisse une marche de manœuvre importante aux équipes pour livrer un projet réjouissant. Pour l’heure, impossible d’en savoir davantage sur les surprises qui jalonneront ce nouvel opus. Seule la distribution est connue, avec le retour du casting original dans les rôles principaux. Mais de nombreuses images du tournage ne devraient pas tarder à envahir la toile. Un conseil, restez attentifs !

Source : CBR