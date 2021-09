Aquaman 2 : Jason Momoa dévoile un nouveau costume très différent

Le tournage d’Aquaman 2 a officiellement démarré à la fin du mois de juin, mais nous avons peu d’informations à son sujet et presque aucune photo de tournage. Heureusement, Jason Momoa a rejoint le plateau de tournage quelques semaines plus tard. Le célèbre acteur en profite maintenant pour dévoiler quelques petits détails aux fans qui attendent impatiemment d’en découvrir davantage.

Le nouveau costume d’Aquaman – Crédit : Jason Momoa / Instagram

Après avoir dévoilé sa transformation capillaire radicale il y a quelques semaines, Jason Momoa a maintenant révélé le nouveau costume qu’il portera dans Aquaman 2. Il est très différent de celui du premier Aquaman en 2018. Ce nouveau costume adopte un thème sombre qui laisse présager plus d’action dans le film.

Le nouveau costume d’Aquaman est bien plus sombre que le premier

Jason Momoa a partagé sur Instagram une comparaison entre son ancien costume d’Aquaman et son nouveau. La première différence qui saute aux yeux est évidemment la couleur. Le premier costume était doré et vert tandis que la couleur dominante du nouveau costume est le bleu foncé avec quelques touches de gris argenté.

Jason Momoa a mis en description de son post : « Deuxième tour. Nouveau costume. Plus d’action ». L’acteur a donc confirmé que les fans auront droit à plus de scènes d’action dans Aquaman and the Lost Kingdom. En dehors du changement de couleur, le nouveau costume d’Aquaman montre un Arthur Curry encore plus musclé qui ne porte pas de gants cette fois-ci.

Comparaison entre l’ancien et le nouveau costume d’Aquaman – Crédit : Jason Momoa / Instagram

De plus, le nouveau costume d’Aquaman laisse suggérer que le super-héros aura davantage recours à la furtivité dans ses combats. L’objectif de ce costume n’est pas d’en mettre plein les yeux comme le premier, mais plutôt de se révéler vraiment utile dans les affrontements entre Aquaman et ses ennemis. D’ailleurs, l’actrice Amber Heard est soumise à un entraînement acrobatique et sportif acharné. Elle doit être à la hauteur des scènes d’action de Aquaman and the Lost Kingdom.

Aquaman and The Lost Kingdom dont le titre a été récemment confirmé par James Wan est attendu au cinéma pour le 16 décembre 2022. Le scénario n’a pas encore été dévoilé. Cependant, nous savons déjà que le royaume sous-marin Necrus aura une place importante dans le film. C’est un royaume mystérieux qui a la particularité d’apparaître, puis de disparaître aux quatre coins du monde.

Source : Screen Rant