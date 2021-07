Aquaman 2 : Amber Heard dévoile son entraînement acrobatique

Malgré des rumeurs persistantes sur son éviction, Amber Heard sera bien de retour dans le prochain Aquaman. Pour préparer au mieux son come-back, la comédienne ne lésine ni sur les moyens ni sur les efforts. Avec ses scènes d’actions vitaminées, Aquaman 2 demande une préparation physique importante. Pour ne pas décevoir les fans, Heard s’est donc soumise à un entraînement acrobatique et sportif acharné. Elle partage le résultat d’une de ses séances sur les réseaux sociaux, comme pour mieux fêter le retour de la franchise.

Aquaman 2 : Amber Heard prépare activement son retour – Crédit : Warner Bros

Le tournage vient tout juste de débuter pour une sortie prévue en décembre 2022. Pour l’heure, l’arc narratif reste encore très mystérieux. James Wan sera quant à lui de retour derrière la caméra pour diriger cette suite prometteuse.

Aquaman 2 : Heard donne de sa personne

Pour son grand retour dans le Royaume de L’Océan, la comédienne est bien décidée à repousser ses limites. Avec son coach personnel, elle travaille notamment sur des anneaux, exécutant de belles acrobaties. Avec sa plastique impeccable, Heard ne devrait donc pas avoir de mal à se renforcer suffisamment pour être totalement à l’aise devant la caméra.

Seul le sous-titre du film, Le Royaume Perdu, permet de spéculer sur le contenu même du film. En effet, Atlantis est divisée en sept contrées, mais seulement six sont connues. Les héros pourraient donc se mettre en quête d’une terre oubliée. Une nouvelle cité aquatique de légende devrait donc émerger et rejoindre Atlantis, Xebel (d’où est originaire Mera), Brine, la Fosse, les Fishermen et les Déserteurs. Une récente photo sur les réseaux sociaux a révélé le nom de cette zone : Necrus.

Rien de plus ne filtre pour l’heure sur cette suite tant attendue. Patrick Wilson, pour sa part, promet une nouvelle mouture bien plus forte que le premier opus. Arthur devra sans doute tenter d’unir le peuple marin et terrestre face à une nouvelle menace. Mais, dans son ombre, Black Manta ne se laissera pas faire aussi facilement. Ce dernier pourrait discréditer le nouveau roi de l’Atlantis pour mieux prendre sa place. En parallèle du projet, HBO Max serait en plein développement d’une série dérivée baptisée King of Atlantis. De quoi régaler les fans de la franchise dans les prochains mois !

