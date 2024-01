Arc Search : le navigateur iOS qui combine recherche web et IA

Par habitude, nombre d’utilisateurs iOS utilisent Safari ou Google Chrome pour naviguer sur la toile. Or il existe aussi d’autres alternatives insoupçonnées qui méritent le détour. Après avoir lancé son navigateur Arc Browser, The Browser Company vient de déployer un nouveau navigateur prometteur dédié exclusivement à l’iPhone. Nommé Arc Search, celui-ci a la particularité de s’appuyer sur l’intelligence artificielle pour rendre vos recherches plus fécondes.

Dans cette optique, les utilisateurs peuvent ainsi actionner Browse for Me que l’on peut traduire par “navigue pour moi”. Cette fonctionnalité dopée à l’IA vous permet de générer une page personnalisée qui s’efforcera de répondre au mieux à votre requête en étant le plus exhaustif possible. Le navigateur va ainsi piocher des informations sur six sources différentes qu’il organisera de manière cohérente afin de vous livrer des résultats précis.

Arc Search : un navigateur iOS qui explore le Web pour bonifier vos recherches

Pour être le mieux lisible possible, Browse for Search va créer “un onglet parfait”, selon les mots de Josh Miller, le cofondateur du navigateur. Une page bien rangée où votre réponse sera organisée sous forme de liste à puces et enrichie par des contenus variés (images, vidéos, tableaux comparatifs, citations, etc). Le navigateur répondra à votre question en prenant plusieurs angles afin d’être le plus pertinent possible.

Pour aller plus loin, vous pourrez bien sûr facilement accéder aux sources utilisées par l’IA pour répondre à votre requête. Dans l’exemple ci-dessous, Miller montre comment la fonctionnalité s’articule avec la requête : “Comment faire une tarte aux cranberries ?”.

second, Arc Search BROWSES FOR YOU.



type a search query and tap “browse for me” – we'll then go read 6 webpages on your behalf…



…and create THE PERFECT TAB to answer your query. a custom webpage for every search you ever do.



feat. YouTube Embeds, Verified Quotes, and all! pic.twitter.com/e8hryskRbx — Josh Miller (@joshm) January 28, 2024

Evidemment, Browse for Me n’est pas imposé et il est tout à fait possible d’effectuer des recherches classiques. Vous pouvez essayer Arc Search gratuitement sur votre iPhone en le téléchargeant sur l’App Store. En revanche, The Browser Company ne prévoit visiblement pas de proposer une version Android de son navigateur, du moins pour le moment.

En plus de la recherche assistée par l’IA (seulement proposée en anglais pour le moment), le navigateur embarque d’autres fonctionnalités intéressantes. On pense notamment au mode lecteur, au bloqueur de publicité ou encore à l’outil d’archivage des onglets. Ce navigateur surgit sur le marché alors que Chrome, Firefox et consorts vont enfin pouvoir exploiter leurs propres moteurs de rendu sur iOS grâce au Digital Markets Act.