Google va affiner ses résultats de recherche pour enfin éradiquer le contenu généré par IA

Après s’être équipé de formidables fonctionnalités pour les mathématiques, Google va enfin s’attaquer à un problème qui plombe son moteur de recherche depuis maintenant un an : le contenu généré par intelligence artificielle (IA). La mise à jour des résultats de recherche qui arrivera en mai permettra d'”exclure des résultats de la recherche les contenus de moindre qualité“. Le géant affirme que son moteur détectera mieux les contenus automatisés, c’est-à-dire générés par l’IA, pour les éradiquer.

Les contenus générés par IA infiltrent les résultats de recherche Google

Plus globalement, la firme de Mountain View affirme vouloir éliminer les pages essayant de jouer sur le Search Engine Optimization (SEO). Bien sûr, tous les sites pratiquent l’optimisation pour obtenir le meilleur référencement naturel possible dans les résultats de recherche. Mais depuis l’avènement l’IA, la pratique a complètement dégénéré.

Avec ChatGPT et les autres chatbots comme Gemini, de nombreux sites expérimentent en employant l’IA comme rédacteur. C’est notamment l’édition américaine du site tech CNET, qui s’est débarrassé de journalistes pour leur préférer l’emploi de ChatGPT pour la rédaction de certains articles simples, récapitulant les évolutions de la bourse.

Mais pire que ces expérimentations, des sites entiers aux contenus rédigés quasiment uniquement via l’IA sont apparus. De la même manière que les « faux livres » écrits par l’IA submergent Amazon, les sites au contenu optimisé rédigés par ChatGPT submergent Google. La plupart du temps, ces pages sont conçues pour apparaître lors d’une recherche extrêmement spécifique, sans vraiment apporter de réponse utile à l’utilisateur.

Google Search veut se débarrasser des contenus de mauvaise qualité jouant sur le SEO

C’est précisément ces pages web dont le moteur de recherche veut se débarrasser, lorsqu’elles sont “inutiles, offrent une mauvaise expérience utilisateur ou donnent l’impression d’avoir été créées pour les moteurs de recherche plutôt que pour les internautes“, telles que les décrit Elizabeth Tucker, directrice gestion produit chez Google.

Google explique avoir tiré des enseignements d’une mise au point de son algorithme réalisée en 2022 pour “réduire les contenus inutiles et non originaux“. Selon l’entreprise, ces modifications permettront d’augmenter le trafic vers les “sites utiles et de grande qualité“. Ainsi, le géant de la tech estime que cette mise à jour permettra de réduire de 40 % les résultats de recherche redirigeant vers du contenu sans originalité ou généré par IA.

Après cette mise à jour du classement des résultats de recherche, peut-être que Google pourra s’attaquer aux images. En effet, pour l’instant, Google Search ne pas détecter les images générées par IA.

Google va déployer une mise à jour du classement de ses résultats de recherche.

Google Search valorisera les contenus originaux apportant une véritable réponse aux utilisateurs.

Le moteur de recherche veut ainsi éliminer les sites au contenu généré par IA et de mauvaise qualité.

