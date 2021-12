Arcane : pourquoi avoir choisi Jinx et Vi au milieu des 150 personnages de LOL

Jinx et Vi étaient pour les créateurs les protagonistes obligés de la série Netflix tirée de League Of Legends.

Plus de 150 personnages se combattent les faveurs des joueurs de LOL (League of legends). Voilà neuf ans que ces personnages sont bichonnés par leurs créateurs Christian Linke et Alex Yee. Pourtant ces derniers n’étaient pas conscients dès le départ que leurs préférés deviendraient les personnages principaux d’une série d’animation.

Affiche horizontale de la série Arcane – Crédits : Netflix

Dans le jeu, Jinx et Vi sont déjà des sœurs et des ennemis jurés. Néanmoins, cette histoire tend à se fondre dans l’arrière-plan de l’action, n’apparaissant que dans de petites interventions vocales et les descriptions des personnages.

Des personnages choyés depuis le départ

Pourtant, « ils avaient en quelque sorte déjà reçu un traitement spécial de notre part parce que nous les aimions vraiment », a déclaré Linke. « Et donc, quand nous avons dû réfléchir, avec quels personnages voulions-nous rester pendant de nombreuses années ? Je pense que c’était assez évident ».

Dans League Of Legends, le personnage de Vi apparut en 2012 accompagné d’une musique originale lui étant dédiée. Puis un an plus tard, Jinx fit son apparition accompagnée cette fois de la première cinématique dédiée à un personnage. Si ces deux introductions ne furent pas tant remarquées dans l’univers du jeu, linke et Yee avaient de leur côté fourni un effort créatif inhabituel quant à leur histoire et présentation artistique.

La cinématique de Jinx fut également l’occasion du premier partenariat avec Fortiche production, une équipe française. Et c’est ce même studio qui est à l’œuvre dans la création d’Arcanes diffusée sur Netflix. Ainsi de cette manière, nous commençons à mieux comprendre l’histoire derrière ces deux personnages. Et si vous n’avez pas encore visionné les premiers épisodes, nous vous invitons à jeter un œil à la bande-annonce.

La bande-annonce d’Arcane

Jinx et Vi, un couple de personnages original

Jinx et Vi étaient ancrés dans le jeu d’une autre manière. Avec leurs personnalités distinctes et opposées naissait une rivalité inexpliquée laissant entrevoir un drame passionnant. Vi était un Enforcer puissant et rigide travaillant pour la ville prospère de Piltover, tandis que Jinx était un anarchiste avec une ceinture pleine de bombes et sans filtre. Les cheveux de Vi sont courts et roses, tandis que ceux de Jinx sont longs et bleu vif.

Quelle que soit la situation dans laquelle nous les voyons, « ça va toujours être amusant, parce qu’ils vont toujours avoir ces perspectives très différentes » nous dit Link.

Si ce sont des sœurs, pourquoi se détestent-elles autant ? Arcane pose cette question et y répond lentement, fournissant une histoire d’origine riche et chargée d’émotion pour Jinx, Vi et les champions qu’elles croisent en cours de route. Et si vous redoutez encore une production uniquement motivée par des objectifs commerciaux, nous vous invitons à lire notre avis sur les premiers épisodes de la série.

Riot Games, de son côté, surfe sur la vague du succès. Après les Worlds 2021 et la sortie d’Arcane, la société nous offre une sortie surprise de son RPG, Ruined King : le RPG League of Legend.

Source : Engadget