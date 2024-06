Arcane : le trailer de la saison 2 est là, mais ce sera malheureusement la dernière

Prêts pour un nouveau round dans le monde déchiré de Runeterra ? La saison 2 d’Arcane, la série animée à succès inspirée de League of Legends, arrive sur Netflix en novembre, promettant des combats épiques, des rebondissements inattendus et une conclusion spectaculaire.

Arcane saison 2 © Netflix

Arcane a conquis à la fois le public novice en MOBA et les fans internationaux de League of Legends lors de sa sortie sur Netflix en novembre 2021. La série a même été récompensée par quatre Emmy Awards en 2022, devenant ainsi le premier programme d’une plateforme de streaming à remporter le prix du meilleur programme d’animation.

Après un premier teaser aguicheur en janvier dernier, Netflix a enfin dévoilé la bande-annonce officielle de la deuxième saison.

Arcane : une fin en apothéose pour la série animée acclamée de Netflix

Au centre de l’intrigue, on retrouve les sœurs Vi et Jinx, dont le conflit reflète la tension grandissante entre les cités de Piltover et Zaun. Suite aux événements tragiques de la première saison, les deux villes sont désormais plongées dans une guerre sans merci. Vi se retrouve du côté de la loi, déterminée à capturer sa sœur et à détruire la Shimmer, une substance dangereuse qui confère des pouvoirs dévastateurs.

Les adeptes du MOBA retrouveront Caitlyn et Ekko, déjà présents dans la première saison. L’arrivée de Singed et Warwick est également annoncée pour cette nouvelle saison prévue pour novembre 2024. Le trailer promet des combats intenses, des moments dramatiques poignants et des visuels comme d’habitude époustouflants.

À lire : Arcane : la saison 2 va dévaster les fans, promet l’interprète de Jinx

Mais attention : cette deuxième saison marquera également la fin d‘Arcane. « Ce n’est que le début de notre voyage narratif et de notre collaboration avec le formidable studio d’animation Fortiche », a déclaré Christian Linke, co-créateur. « Dès le départ, nous avions une fin précise en tête, ce qui signifie que l’histoire d’Arcane se terminera avec cette deuxième saison… Cependant, Arcane n’est que le premier chapitre des nombreuses histoires que nous voulons raconter dans Runeterra » a-t-il ajouté.

Ce choix d’une conclusion définie est une bonne nouvelle puisque cela signifie qu’ils auront droit à une fin satisfaisante plutôt qu’à un cliffhanger frustrant. La poursuite du partenariat créatif reste un autre point positif. Avec plus de 160 champions dans l’univers de League of Legends, il y a matière à explorer pour de nombreuses séries à venir…