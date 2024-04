Arcane : la saison 2 va dévaster les fans, promet l’interprète de Jinx

© Netflix

Arcane fait sans doute partie des meilleures adaptations de jeux vidéo. La série raconte une histoire originale dans l’univers de League of Legends, un pari risqué, mais réussi qui fait le bonheur de Netflix et des téléspectateurs.

Après une première saison de haute volée, les fans attendent la saison 2 de Arcane, prévue pour la fin d’année. Ella Purnell, l’actrice qui prête sa voix à Jinx, promet déjà des épisodes grandioses et particulièrement touchants au public.

La fin de la saison 2 d’Arcane devrait bouleverser les téléspectateurs

Que réservera la saison 2 d’Arcane aux fans ? Impossible de le savoir pour le moment, mais les téléspectateurs peuvent au moins se raccrocher aux récents propos d’Ella Purnell, l’interprète de Jinx et premier rôle dans la nouvelle série Fallout.

D’après l’actrice, la saison 2 en production depuis 2022 chez Fortiche Production devrait fortement émouvoir le public. « Je viens juste de retourner en studio pour terminer la postsynchronisation de la fin de la saison 2, et j’ai pleuré. Je pense donc que d’autres personnes pleureront aussi. C’est dévastateur et personne ne se sentira bien après l’avoir regardé », estime Ella Purnell.

Bien sûr, même si les acteurs impliqués dans le tournage d’un film ou d’une série se montrent toujours dithyrambiques pour promouvoir l’œuvre, Ella Purnell ne prend vraiment pas de pincettes dans les colonnes de TechRadar.

Rappelons que la saison 2 d’Arcane pourrait marquer la fin de l’histoire de Jinx et de Vi, alors ceci explique probablement cela. En évoquant son travail de postsynchronisation des doublages, Ella Purnell révèle que les prochains épisodes de la série d’animation devraient bien arriver en fin d’année comme prévu.

Dans la version française d’Arcane, la comédienne Adeline Chetail (Ellie dans The Last of Us, Zelda et plus récemment Marlène dans FF7 Rebirth) interprète l’intrépide jeune femme. Elle devrait logiquement reprendre son rôle dans la saison 2 du programme diffusé sur Netflix.