Assassin’s Creed Chronicles : China est offert gratuitement sur PC jusqu’au 16 février

Ubisoft offre gratuitement Assassin’s Creed Chronicles : China sur PC jusqu’au 16 février pour célébrer le Nouvel An lunaire. Vous pouvez récupérer le jeu sur Ubisoft Connect (l’ancien Uplay). Des soldes sont aussi organisées sur la plateforme.

Assassin’s Creed Chronicles : China est offert gratuitement jusqu’au 16 février 2021. Ubisoft lance cette offre dans le cadre des festivités du Nouvel An lunaire. Le jeu est donc disponible jusqu’au 16 février à 17h, heure française. En plus du jeu gratuit, de nombreux titres récents comme Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising, Anno 1800 ou encore Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint sont en promotion sur la plateforme Ubisoft Connect aussi connue sous son précédent nom, Uplay.

Assassin’s Creed Chronicles : China est gratuit jusqu’au 16 février 2021 – Crédit : Ubisoft

Si vous n’avez pas encore entendu parler de Assassin’s Creed Chronicles : China, c’est parce qu’il ne fait pas partie de la série principale au même titre que Assassin’s Creed Valhalla qui se prépare à accueillir de nouvelles compétences ce mois-ci. En effet, Assassin’s Creed Chronicles : China est le premier de la série éponyme qui est sorti en 2015. Il a été suivi par Chronicles : India en janvier 2016, puis par Chronicles : Russia en février 2016.

Comment récupérer Assassin’s Creed Chronicles : China ?

Veuillez cliquer sur ce lien pour récupérer votre copie gratuite de Assassin’s Creed Chronicles : China. Le PC est la seule plateforme éligible pour cette offre. Après avoir cliqué sur « Ubisoft Connect | PC », vous devez vous connecter à votre compte Ubisoft ou en créer un nouveau. Votre exemplaire de Assassin’s Creed Chronicles : China est alors automatiquement ajouté à votre bibliothèque et vous pourrez le télécharger à n’importe quel moment.

D’après la description d’Ubisoft du jeu, « Incarnez Shao Jun dans sa quête de vengeance contre l’Empereur de Chine au 16ème siècle avec un gameplay inédit en 2.5D ». En effet, Assassin’s Creed Chronicles : China est un jeu linéaire de plateforme et d’aventure dans lequel vous devez faire preuve de la même discrétion que dans les titres de la série principale. De plus, ce n’est pas un jeu très long puisqu’il faut compter environ 6 heures pour terminer l’histoire principale ou plus si vous voulez obtenir tous les trophées.

Enfin, tous les jeux de la franchise Assassin’s Creed dont une adaptation live-action en série arrive sur Netflix sont actuellement en promotion sur Ubisoft Connect, mais aussi sur l’Epic Games Store jusqu’au 11 février.

Source : NotebookCheck