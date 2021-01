Assassin’s Creed Valhalla : des joueurs débloquent trois nouvelles compétences inédites

La majorité des joueurs d’Assassin’s Creed Valhalla est en train de profiter de l’évènement des Fêtes de Yule qui a démarré le 17 décembre et qui prendra fin demain, jeudi 7 janvier. Outre les activités et les récompenses de l’évènement, des joueurs ont également remarqué l’arrivée de trois nouvelles compétences qui ne sont pas encore officiellement sorties.

La nouvelle compétence « Prêt au combat » de Assassin’s Creed Valhalla – Crédit : Ubisoft / Galaxie Media / Auriane Polge

En effet, Ubisoft n’a pas mentionné l’ajout de nouvelles compétences pour les Fêtes de Yule. Néanmoins, le studio a d’ores et déjà annoncé de « nouvelles compétences et aptitudes qui seront débloquées en février 2021 ». Il est donc fort probable que ces trois compétences découvertes un peu plus tôt que prévu en fassent partie.

Des compétences pour le combat au corps-à-corps, le combat à distance et la discrétion

L’arbre de compétences de Assassin’s Creed Valhalla est composé de trois branches principales. Il y a la voie de l’Ours (rouge), la voie du Loup (bleu) et la voie du Corbeau (jaune). Chacune est respectivement spécialisée dans le combat au corps-à-corps, le combat à distance et l’assassinat / discrétion. Ces trois branches sont reliées au noyau principal appelé « Destin » que le joueur peut activer s’il préfère laisser le jeu choisir à sa place les compétences à débloquer pour Eivor.

Les trois nouvelles compétences ne sont pas reliées à une branche particulière, mais directement au noyau principal. La première à débloquer s’appelle « Prêt au combat ». Une fois activée, Eivor démarre automatiquement chaque combat avec une barre d’adrénaline remplie. Ensuite, la deuxième compétence intitulée « Pillage de flèches » permet d’augmenter la probabilité d’Eivor de récupérer des flèches sur les archers. Enfin, la troisième et dernière compétence « Port d’Assassin » sert à automatiquement porter un cadavre après un assassinat.

Bien que ces trois compétences ne soient pas directement reliées aux branches, il ne fait aucun doute que « Prêt au combat » fait partie de la voie de l’Ours tandis que « Pillage de flèches » correspond à la voie du Loup et « Port d’Assassin » à la voie du Corbeau.

Les joueurs consoles doivent se déconnecter d’Internet, mais pas les joueurs PC

D’après nos confrères de Kotaku, les joueurs sur console peuvent uniquement accéder à ces compétences si leur console est déconnectée d’Internet. D’ailleurs, un mode Performance est maintenant disponible sur les PS5 et Xbox Series. Sur la version PC de Assassin’s Creed Valhalla qui n’est pas disponible sur Steam, ces compétences sont bel et bien accessibles, même avec une connexion à Internet active. Néanmoins, les joueurs qui les ont activées ont eu quelques mauvaises surprises. Sur Reddit, l’un d’entre eux a témoigné : « j’ai activé une compétence sur les trois nouvelles et, après quelques heures, elles ont disparu de l’arbre de compétences. À chaque fois que je meurs, Eivor est totalement ivre ».

Enfin, Ubisoft a reconnu que certains joueurs ont accès à ces trois nouvelles compétences. Il a aussi confirmé qu’elles ne sont pas encore prêtes à sortir. Il vaut donc mieux ne pas activer ces compétences pour le moment afin d’éviter de mauvaises surprises.

Source : Kotaku