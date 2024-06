Autoroute : quel péage est le plus cher en France et comment faire des économies ?

Les départs en vacances pour l’été 2024 se préparent et forcément, il y a le coût du trajet en voiture à prendre en compte. Voici quel péage est le plus coûteux en France et une astuce pour faire des économies : passer lors de certains horaires.

© Envato

L’A14 est l’autoroute avec le plus coûteux des péages à Montesson : 10 euros

En heures creuses entre 10h et 16h et 21h et 6h, le prix baisse à 6,40 euros

Pensez donc à adapter vos trajets à ces horaires pour les vacances

Enfin ! Les vacances d’été approchent et comme tous les ans, les automobilistes français (mais aussi étrangers qui visitent notre pays) vont prendre d’assaut les nombreuses routes. Et au passage, des péages pour ne pas rallonger les trajets. Mais une question se pose : lequel coûte le plus cher dans l’Hexagone ? La réponse ne vous surprendra pas, il se situe près de Paris.

Quel péage est le plus cher en France ?

En France, il y a la mer, la campagne, la montagne, de grandes villes historiques et médiévales… Bref, pas besoin de se rendre à l’étranger pour profiter de magnifiques paysages puisque l’Hexagone est très diversifié. Alors de nombreux français s’apprêtent à prendre les routes mais de nombreux coûts sont à prendre en charge : essence, entretien du véhicule mais encore péages. Rien n’oblige à y passer mais si vous ne les empruntez pas, le trajet va être rallongé. Il faut donc penser à ce budget qui pèse sur l’addition à la fin des vacances.

Vient donc notre question : quelle autoroute est la plus coûteuse en France ? C’est l’A14 qui relie Orgeval (Yvelines) et La Défense (Hauts-de-Seine), située à l’ouest de la région parisienne. Le péage de Montesson est de 10 euros – 50 centimes le kilomètre parcouru. Heureusement, il reste une solution pour ne pas payer plein pot.

Si vous passez entre 10h et 16h ou entre 21h et 6h, le prix passe à 6,40 euros – 32 centimes le kilomètre parcouru. Alors au moment de partir en vacances et si votre trajet passe par l’A14, visez ces créneaux horaires pour faire des économies. Aussi bien au retour qu’à l’aller.

À quoi servent les péages sur les autoroutes ?

Si vous l’ignorez, le péage ne sert pas juste à vous faire payer pour circuler en France. L’argent collecté est utilisé pour améliorer les routes et les services, par exemple :