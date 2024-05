ASUS ROG Ally X : voici sa fiche technique, de quoi faire pâlir toute la concurrence

À l’approche de sa présentation officielle prévue pour le 2 juin au Computex, la ROG Ally X d’Asus attire déjà l’attention suite à des fuites récentes révélant ses spécifications techniques. Successeur de la ROG Ally, cette nouvelle console portable semble avoir été conçue pour pallier les lacunes de son prédécesseur, notamment en termes d’autonomie.

Le double d’autonomie pour la ROG Ally X

L’amélioration la plus significative concerne la batterie de la ROG Ally X, dont la capacité a été doublée pour atteindre 80 Wh. Cette modification promet une nette amélioration de l’autonomie : + 40 % vis-à-vis de l’ancienne. Vu que la ROG Ally Z1 avait tenu près d’une heure sur Cyberpunk 2077 lors de notre test, on peut s’attendre à jusqu’à 2 heures d’autonomie sur des AAA.

En plus de l’augmentation de la capacité de la batterie, Asus a également revu à la hausse la mémoire vive de la console, passant de 16 à 24 Go, ce qui devrait considérablement améliorer la réactivité et la fluidité lors du chargement et de l’exécution des applications et jeux. La ROG Ally X bénéficie aussi d’un stockage interne de 1 To, extensible via SD ou SSD NVMe.

Du point de vue du design, bien que la console soit légèrement plus épaisse et lourde, elle a été optimisée pour rester moins haute, grâce notamment à un réaménagement du système de ventilation. Le ventilateur a été réduit de 23 % et ses pales sont désormais 50 % plus fines, ce qui améliore l’efficacité de la dissipation thermique de 10 %.

Autre changement notable, Asus a abandonné le connecteur propriétaire ROG XG Mobile au profit d’un port USB 4.0 Type-C plus polyvalent. Ce dernier supporte le DisplayPort 1.4, offrant plus d’options de connectivité externe.

La ROG Ally X se positionne sur le marché avec un prix de lancement estimé à 799 dollars (environ 900 euros chez nous), représentant a priori une augmentation de 100 euros par rapport au modèle précédent. Il ne reste plus qu’à l’avoir en main.