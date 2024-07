ASUS ROG Ally : jeux, prix et fiche technique, voici tout ce qu’il faut savoir

ASUS ROG Ally © ASUS

L’Asus ROG Ally est une console PC dédiée au gaming, qui a rejoint la grande famille des ordinateurs de poche en juin 2023. Cette année a vu naître plein de nouveaux membres, comme la Razer Edge, la Logitech G Cloud, la Lenovo Legion Go, ou encore le Steam Deck OLED. La tendance n’est pas près de s’arrêter, puisque leur nombre continue de s’agrandir en 2024. En effet, d’autres consoles comme la MSI Claw ou la OneXPlayer X1, les premières à être équipées d’un processeur Intel, ont vu le jour cette année. C’est également le cas de la dernière itération de la ROG Ally, le modèle estampillé X.

La ROG Ally compte à ce jour trois versions : la Z1 Extreme, le premier modèle, une version moins onéreuse et allégée en performances, la Z1, ainsi qu’une version boostée, le modèle X. Date de sortie, prix, fiche technique, nous avons réuni sur cette page toutes les informations à connaître à propos des consoles d’Asus.

🧐 Qu’est-ce que la ROG Ally ?

L’Asus ROG Ally est une console de jeu portable qui fonctionne sous Windows 11. Son objectif est de rivaliser avec la console Steam Deck. L’idée, selon Asus, est de créer une console capable d’exécuter tous les jeux PC avec une fidélité supérieure à celle du Steam Deck, dans un environnement Windows.

La console est, dans l’ensemble, plus compacte que le Steam Deck et possède des poignées moins proéminentes, ce qui peut rendre sa prise en main moins confortable. Elle dispose d’un port USB-C et d’un port d’extension XG Mobile sur la partie supérieure. Elle coûte aussi plus cher, mais nous allons voir tout ça ci-dessous.

À lire : notre sélection des meilleures consoles portables

Annoncée le 11 mai 2023 après des semaines de rumeurs, l’ASUS ROG Ally est sortie le 13 juin 2023. Elle est disponible à l’achat chez les tous vendeurs habituels. Asus a sorti quelques mois après une déclinaison allégée de sa console. Dotée d’un processeur moins performant, et naturellement proposée à un prix inférieur au modèle de base, la ROG Ally Z1 est disponible depuis le 16 octobre 2023. Plus récemment, depuis le 22 juillet 2024, la ROG Ally X a vu le jour. Il s’agit du modèle le plus haut de gamme, puisqu’il bénéficie d’un boost de puissance et d’autonomie.

💶 Quel prix faut-il mettre pour se procurer une Asus ROG Ally ?

La famille Asus ROG Ally Asus ROG Ally Z1 Extreme Asus ROG Ally Z1 Asus ROG Ally X Pixmania FR 549€

Fnac 579€

Darty 579€

Amazon 599€

Boulanger 599.99€

E.Leclerc 649€

Cdiscount 678.20€

RueDuCommerce 764.99€ Plus d’offres Fnac 449.99€

Amazon 453.95€

Cdiscount 555.16€

Pixmania FR 574.31€ Son-Vidéo.com 899€

Pixmania FR 899€

Fnac 899.99€

Cdiscount 899.99€

En termes de prix, Asus se positionne sur un segment beaucoup plus haut de gamme que le Steam Deck. La machine de Valve fonctionnant sous Linux peut actuellement s’obtenir pour environ 400 €. Très clairement, l’Asus ROG Ally, qui fonctionne sous Windows, s’adresse à une clientèle plus aisée que le Steam Deck, mais permet aussi d’accéder à du matériel plus performant.

La version Z1, qui sacrifie son GPU, est quant à elle disponible à un prix inférieur de 100 euros. En effet elle ne comporte qu’une puce Z1, qui est théoriquement trois fois moins puissante que celle qui équipe la première mouture de l’ASUS ROG Ally. Enfin, le dernier modèle en date, la version X, est pour sa part la plus onéreuse des trois versions, puisqu’elle est proposée à 400 € de plus que la Z1 et 300 € de plus que la Z1 Extreme.

Voici les prix officiels des consoles ROG Ally :

Asus ROG Ally Z1 Extreme + Abonnement Game Pass Ultimate (3 mois) : 599,99 € ;

; Asus ROG Ally Z1 + Abonnement Game Pass Ultimate (3 mois) : 499,99 € ;

; Asus ROG Ally X + Abonnement Game Pass Ultimate (3 mois) : 899,99 €.

À lire aussi : Où acheter l’ASUS ROG Ally au meilleur prix ?

⚒️ Quelle fiche technique pour l’Asus ROG Ally ?

Voici une description détaillée de la fiche technique de la console ROG Ally Z1 Extreme.

Système d’exploitation Windows 11 Home Processeur – CPU : APU AMD Ryzen Z1 Extreme basé sur l’architecture Zen 4 avec processus de fabrication en 4 nm

– 8 cœurs et 16 threads

– 24 Mo de cache au total

– Fréquence de boost jusqu’à 5,10 GHz Carte graphique – AMD Radeon Graphics basée sur l’architecture AMD RDNA 3

– 12 unités de calcul (CUs)

– Fréquence jusqu’à 2,7 GHz

– Performances allant jusqu’à 8,6 téraflops Écran – Écran tactile de 7 pouces

– Résolution FHD (1920 x 1080) au format 16:9

– Panneau IPS de qualité professionnelle

– Taux de rafraîchissement de 120 Hz

– Temps de réponse de 7 ms

– Luminosité de 500 nits

– Verre de protection Gorilla Glass DXC et Gorilla Glass Victus Mémoire 16 Go de mémoire vive LPDDR5 intégrée fonctionnant à 6400 MT/s en mode double canal Stockage SSD de 512 Go au format M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 (2230) Connectivité – Wi-Fi 6E (802.11ax) triple bande

– Bluetooth 5.2 Ports d’E/S – 1 prise audio combo 3,5 mm

– 1 interface ROG XG Mobile et port USB Type-C combo (prise en charge USB 3.2 Gen2 et DisplayPort 1.4)

– 1x lecteur de carte microSD UHS-II (compatible SD, SDXC et SDHC) Batterie Batterie Li-ion 4S1P de 40 WHrs (4 cellules) Alimentation Adaptateur secteur de 65 W via connecteur USB Type-C Poids et dimensions – Poids : 608 grammes

– Dimensions : 28,0 x 11,1 x 2,47 ~ 3,69 cm

ASUS ROG Ally © ASUS

Autres fonctionnalités :

Boutons A, B, X, Y

D-pad

Déclencheurs analogiques Hall Effect L & R

Bumpers L & R

Bouton Vue

Bouton Menu

Bouton Command Center

Bouton Armoury Crate

2 boutons de préhension assignables

Joysticks analogiques pleine taille (2) avec fonction tactile capacitive

Haptique HD

Gyroscope 6 axes IMU

Technologie de réduction du bruit AI

Certification Hi-Res

Prise en charge de Dolby Atmos

Microphone intégré avec technologie d’annulation de bruit

Système audio à 2 haut-parleurs avec Smart Amplifier Technology

Concernant l’Asus ROG Ally Z1, elle dispose de la même fiche technique que le modèle de base. Seule la partie CPU/GPU change :

Processeur – CPU : APU AMD Ryzen Z1 basé sur l’architecture Zen 4 gravée en 4 nm

– 6 cœurs et 12 threads

– 22 Mo de cache au total

– Fréquence de boost jusqu’à 4,90 GHz Carte graphique – AMD Radeon Graphics basée sur l’architecture AMD RDNA 3

– 4 unités de calcul (CUs)

– Fréquence jusqu’à 2,5 GHz

– Performances allant jusqu’à 2,8 téraflops

Pour finir, l’Asus ROG Ally X diffère pour sa part sur les caractéristiques suivantes. Autrement, la fiche technique reste également identique au modèle Z1 Extreme.

Mémoire 24 Go de mémoire vive LPDDR5X intégrée fonctionnant à 7500 MT/s en mode double canal Stockage SSD de 1 To au format M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 (2280) Ports d’E/S – 1 prise audio combo 3,5 mm

– 2 ports USB 4 (prise en charge Thunderbolt 4 et DisplayPort 1.4)

– 1 lecteur de carte microSD UHS-II (compatible SD, SDXC et SDHC) Batterie Batterie Li-ion 4S1P de 80 WHrs Poids et dimensions – Poids : 678 grammes

– Dimensions : 28,0 x 11,1 x 2,12 ~ 3,24 cm

🎮 Quel est le design de l’ASUS ROG Ally ?

L’ASUS ROG Ally est une console portable relativement compacte, conçue pour être facilement transportée et utilisée en déplacement. Ses dimensions sont d’environ 28,0 cm de largeur, 11,1 cm de profondeur et 2,12 cm à 3,24 cm d’épaisseur, ce qui la rend suffisamment compacte pour tenir dans les mains.

ASUS ROG Ally © ASUS

La console est de couleur blanche dans ses version Z1 Extreme et Z1. Elle est fabriquée avec des matériaux de haute qualité pour assurer une durabilité et une résistance accrues : verres de protection Gorilla Glass DXC et Gorilla Glass Victus pour l’écran tactile de 7 pouces. Ce dernier est entouré de bordures relativement fines pour maximiser l’espace d’affichage et offrir une bonne expérience de jeu.

La console est dotée d’un rétroéclairage RGB personnalisable, permettant de choisir parmi une large gamme d’effets lumineux et de couleurs pour personnaliser l’apparence de la console selon les préférences.

Asus a décidé de différencier sa ROG Ally X, la dernière version en date, des deux autres modèles en lui associant un coloris noir. Elle est en ce sens facilement identifiable. Pour le reste, rien ne change côté design.

📈 Quelles sont les performances de l’ASUS ROG Ally ?

La ROG Ally Z1 Extreme offre une expérience ludique de haute volée grâce à un APU ultra performant qui délivre 8,6 TFLOPS de puissance. Lors de notre test, la console a obtenu des scores de 3052 et 1388 aux benchmarks 3D Mark et 3D Mark Extreme. Ce qui la place en dessous d’une puce Nvidia GeForce RTX 3050 et la rapproche d’une GTX 1080 en termes de performances brutes. Toujours est-il qu’elle est plus puissante que le Steam Deck.

Bien que la console puisse afficher jusqu’à 120 images par seconde, il ne faut pas s’attendre à une telle fluidité dans tous les jeux. En effet, il sera la plupart du temps nécessaire de faire des concessions graphiques pour atteindre un tel niveau de fluidité. Pour trouver le meilleur compromis, vous devrez donc jongler entre les différents modes d’affichage et de fonctionnement proposés.

ASUS ROG Ally © ASUS

Elle bénéficie par ailleurs de mises à niveau régulières, qui contribuent à la rendre toujours plus performante. Depuis avril dernier, la ROG Ally intègre par exemple la technologie AMD Fluid Motion Frames, qui lui permet de gérer davantage d’images à l’écran, et ainsi d’obtenir des jeux encore plus fluides.

Étant donné que l’Ally tourne sur Windows 11, l’utilisateur n’est pas limité à des magasins de jeux et d’applications spécifiques comme c’est le cas pour le Steam Deck. Vous pouvez donc exécuter des titres d’autres éditeurs et magasins, tels que EA Play, Epic Games, Xbox et, bien sûr, Steam.

La machine chinoise est beaucoup plus silencieuse que le Steam Deck, qui, en toute honnêteté, peut devenir assez bruyante avec les titres les plus exigeants. Lors des tests menés par Dave2D, le bruit du ventilateur de l’ASUS ROG Ally a atteint les 20 dB, tandis que le Steam Deck est arrivé à 37 dB. Comme la mesure des décibels est logarithmique, c’est une énorme disparité.

La version Z1 dispose pour sa part d’un APU Z1 limité à une puissance de 2,8 TFLOPS. Elle est ainsi sans surprise beaucoup moins performante que le modèle de base, et se rapproche davantage d’une carte graphique GeForce GTX 1050. Lors de notre test, la console a atteint des scores de 1823 et 829 aux benchmarks 3D Mark et 3D Mark Extreme. Concrètement, elle est 67 % moins puissante que la version Z1 Extreme. Vous êtes prévenu, il vaudra mieux privilégier les autres consoles de la gamme si vous souhaitez profiter des meilleures performances possibles.

Enfin, l’Asus ROG Ally X est la plus puissante des trois versions. Bien qu’elle conserve l’APU du modèle Z1 Extreme, elle se dote de 24 Go de RAM, contre 16 Go sur le modèle originale. Sur les benchmarks habituels, la console a obtenu des scores de 3490 et 1661, soit un gain de puissance de l’ordre de 14 à 19 % par rapport au modèle Z1 Extreme. Dans la pratique, cela se traduit par des jeux plus beaux et plus fuides. Si vous cherchez à profiter de la meilleure expérience possible, il faudra naturellement vous orienter vers cette console.

🔋 Qu’en est-il de l’autonomie ?

Au niveau de l’autonomie, les Asus ROG Ally Z1 Extreme et Z1 ne sont clairement pas des bêtes de course, et tiennent en moyenne 2 à 3 heures avec leur batterie de 40 WHrs, en fonction des jeux et des paramètres sélectionnés. Asus a fait de bons progrès avec la ROG Ally X qui hérite d’une batterie deux fois plus puissante. Toutefois, son accumulateur de 80 WHrs ne lui permet pas réellement de doubler son autonomie comme on aimerait à le penser. Elle profite néanmoins d’un petit gain d’autonomie bienvenue, surtout si vous aimez regarder des films/séries en streaming. En effet, lors de notre test, elle a tenu 11h19, contre 2h25 pour la Z1.

Les trois modèles sont accompagnés d’un chargeur de 65 W, qui offre une recharge complète en un peu plus d’une heure sur les Z1 et Z1 Extreme. Il faut en revanche compter environ 2 heures pour charger complètement le modèle X. Ce qui est logique puisque la batterie est deux fois plus puissante sur ce modèle.

🆚 ASUS ROG Ally vs Steam Deck : quelles différences ?

La ROG Ally et le Steam Deck sont deux consoles portables axées sur le jeu, mais elles présentent quelques différences notables en termes de caractéristiques et de fonctionnalités. Voici un aperçu des différences entre les deux :

Système d’exploitation :

ROG Ally : Fonctionne sous Windows 11 Home.

Steam Deck : Fonctionne sous SteamOS, une version personnalisée de Linux conçue spécifiquement pour les jeux Steam.

Processeur et carte graphique :

Utilise un APU AMD Ryzen™ Z1 Extreme basé sur l’architecture Zen 4 avec une carte graphique AMD Radeon™ Graphics basée sur l’architecture RDNA™ 3.

Steam Deck : Utilise une puce personnalisée de type APU AMD Zen 2 avec une carte graphique AMD RDNA 2.

Écran :

Écran tactile de 7 pouces avec une résolution FHD (1920 x 1080) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Steam Deck : Écran tactile de 7 pouces avec une résolution de 1280 x 800 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Contrôles :

Dispose de boutons de jeu standard, d’une croix directionnelle, de gâchettes analogiques, de sticks analogiques et de boutons assignables.

Steam Deck : Dispose de boutons de jeu standard, d’une croix directionnelle, de gâchettes analogiques, de sticks analogiques, de trackpads capacitifs et de boutons de pavé tactile.

Connectivité :

Prend en charge le Wi-Fi 6E (802.11ax) et Bluetooth 5.2.

Steam Deck : Prend en charge le Wi-Fi 6 (802.11ax) et Bluetooth 5.0.

Stockage :

Dispose d’un SSD de 512 Go ou de 1 To au format M.2 NVMe™ PCIe® 4.0.

Steam Deck : Propose différentes options de stockage, y compris 64 Go eMMC, 256 Go NVMe SSD et 512 Go NVMe SSD, ainsi que 1 To dans sa version OLED.

Écosystème de jeux :

Compatible avec une large gamme de jeux PC Windows, y compris ceux disponibles sur les plateformes de distribution de jeux telles que Steam, Epic Games Store, etc.

Steam Deck : Axé sur l’écosystème Steam, offrant un accès direct à la bibliothèque de jeux Steam.

ASUS Rog Ally vs Steam Deck

L’un des aspects les plus importants qui distingue les deux appareils est le système d’exploitation. Le Steam Deck utilise SteamOS, tandis que la ROG Ally utilise Windows 11. Bien que SteamOS offre une interface facile à utiliser pour les jeux portables, il ne permet pas de jouer à certains jeux, y compris les jeux sur d’autres plateformes que Steam. En revanche, Windows 11 permet de jouer à des jeux dans d’autres magasins. Cependant, Windows 11 est un système d’exploitation complet, avec beaucoup de surcharge qui peut potentiellement réduire la durée de vie de la batterie de l’Ally.

Cependant, s’il vous arrivait un souci avec l’un des composant du ROG Ally, il faut garder à l’esprit que l’Asus ROG Ally est plus facile à réparer que le Steam Deck. Dans une courte vidéo YouTube, le service iFixit a procédé à un dépiautage complet de l’appareil, montrant que le démontage de ses pièces est beaucoup plus facile, de même que leur remplacement.

Si vous souhaitez aller encore plus loin dans la comparaison de ces deux consoles portables, nous les avons justement confronté.

🆚 ASUS ROG Ally vs Nintendo Switch : quelles différences ?

La ROG Ally et la Nintendo Switch sont deux consoles de jeu portables, mais elles présentent des différences vraiment significatives. La ROG Ally est dotée d’un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme avec architecture Zen 4, offrant des performances beaucoup plus élevées par rapport au processeur Tegra utilisé dans la Nintendo Switch, disponible elle aussi en trois versions.

La ROG Ally est livrée avec Windows 11 Home, tandis que la Nintendo Switch fonctionne sous le système d’exploitation propriétaire de Nintendo. Cela signifie que la ROG Ally offre une compatibilité avec une large gamme de logiciels et d’applications Windows, offrant quelque chose de plus polyvalent dans l’ensemble.

Bien sûr, la Nintendo Switch bénéficie d’un vaste écosystème de jeux exclusifs développés par Nintendo, avec les franchises Mario, Zelda, Pokémon, etc. Ces jeux sont uniquement disponibles chez Big N. En revanche, la ROG Ally permet d’accéder à une plus grande variété de jeux provenant de différentes plateformes, y compris les jeux PC, grâce à Windows 11.

À lire aussi : Steam Deck OLED vs Nintendo Switch OLED, quelle console choisir ?

La Nintendo Switch propose un service d’abonnement en ligne, le Nintendo Switch Online, qui offre des fonctionnalités multijoueur en ligne, des jeux gratuits mensuels et d’autres avantages. En comparaison, la ROG Ally offre des fonctionnalités de connectivité Wi-Fi et Bluetooth standard, mais elle ne dispose pas d’un service d’abonnement en ligne spécifique pour les jeux, du moins, pas encore.

La Nintendo Switch bénéficie d’un large éventail d’accessoires officiels, tels que des contrôleurs supplémentaires, des stations d’accueil, des étuis de protection, etc., qui sont spécifiquement conçus pour la console. En revanche, la ROG Ally propose également des accessoires, mais ils peuvent être plus orientés vers les accessoires gaming PC traditionnels, tels que des claviers, des souris, etc.

Enfin, la Nintendo Switch est généralement proposée à un prix beaucoup moins élevé par rapport à la ROG Ally. On retrouve la console de Nintendo entre 250 et 350 € selon la version, contre 499,99 à 899,99 € pour celle d’ASUS. Ce n’est ni le même public, ni le même budget.