Asus prépare déjà une nouvelle console de jeu ROG Ally pour 2024

© ASUS

Ces deux dernières années ont marqué un tournant pour le marché des consoles portables. Alors que la Nintendo Switch régnait seule en maître, la console doit maintenant faire face à de nouveaux concurrents surpuissants. Le Steam Deck, le Lenovo Legion Go ou encore l’ASUS ROG Ally viennent jouer les trouble-fête en misant sur leurs capacités techniques époustouflantes et leur catalogue riche.

La version la plus puissante de la ROG Ally impressionne notamment grâce à son processeur AMD Ryzen Z1 Extreme, avec 16 Go de mémoire et un SSD de 512 Go. Après avoir sorti un modèle plus modeste en octobre dernier, ASUS planche déjà sur une console de nouvelle génération pour 2024.

ASUS va lancer une nouvelle console portable en 2024

Seulement un an après la sortie de l’ASUS ROG Ally, le constructeur taïwanais veut déjà lancer une console de nouvelle génération dès 2024. Arnold Su, vice-président de la division PC et gaming de l’entreprise, vient de l’annoncer.

« Nous lancerons très probablement une deuxième génération de console de jeu portable cette année. Nous conserverons les fonctionnalités Windows, mais nous nous concentrerons davantage sur les jeux », déclare-t-il à Techlusive.

Il n’en dit pas plus sur la prochaine console portable d’ASUS, mais cela devrait suffire à faire plaisir aux joueurs qui s’amusent avec la ROG Ally entre leurs mains. On imagine que la machine prévue cette année pourrait embarquer un écran OLED, comme le nouveau modèle du Steam Deck sorti en décembre 2023.

La console devrait être encore plus puissante pour vraiment se démarquer du très performant Lenovo Legion Go. Rappelons que la puce AMD Ryzen Z1 Extreme du ROG Ally exploite l’architecture Zen 4 qui intègre 8 cœurs / 16 threads, cadencés à 3,3 / 5,1 GHz.

À lire > Asus ROG Ally vs Steam Deck : quelle console portable choisir ?

On imagine que la nouvelle machine du constructeur taïwanais pourrait intégrer la future puce d’AMD Strix Point et sa supposée architecture Zen 5 de 12 cœurs / 24 threads qui sortirait lors du deuxième semestre 2024. Espérons tout de même que son prix reste raisonnable.

Les modèles les plus performants des « consoles PC portables » se distinguent par leurs tarifs encore particulièrement élevés, même si la technologie incluse explique cela. Le ROG Ally avec Z1 Extreme coûte actuellement 649,99 € sur le site du constructeur.