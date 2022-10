Attention, ces extensions Chrome populaires peuvent pirater votre navigateur

Fréquemment, les chercheurs en cybersécurité signalent des failles sur le navigateur le plus utilisé du monde. Fin août, McAfee dévoilait une liste d’extensions Chrome qui généraient des liens trackés à votre insu. Cette fois-ci, ce sont les experts de Guardio Labs qui attirent notre attention sur une nouvelle campagne malveillante. Celle-ci permet aux hackers de pirater les navigateurs via des extensions téléchargées par plus d’un million d’utilisateurs.

30 itérations différentes étaient disponibles sur Google Chrome et Microsoft Edge à la mi-octobre. Celles-ci apparaissent comme des outils permettant de changer les couleurs et le style du navigateur. Insidieuses, les extensions n’embarquent pas de code malveillant. Au lieu de cela, elles redirigent les utilisateurs vers des sites hébergeant des vidéos ou proposant des téléchargements. Un comportement pour le moins suspect…

Google Chrome : des extensions à supprimer immédiatement

Pour lire les vidéos ou télécharger les programmes, les usagers sont invités à télécharger une autre extension. Une fois installée, celle-ci commence immédiatement à charger le code malveillant dans votre navigateur. Vous serez alors redirigés vers des sites où les pirates pourront générer de l’argent sur votre dos grâce à la publicité.

Par ailleurs, si vous visitez un site sur la « liste de courses » de l’extension, elle vous redirigera vers une nouvelle URL avec un lien d’affiliation. En cas d’achat, le développeur de l’extension touchera une commission. Il est également possible que les pirates utilisent cette méthode pour envoyer les utilisateurs vers de fausses pages de connexion et voler leurs identifiants.

Les extensions ont été supprimées du Chrome Web Store. Mais elle séviront toujours tant que vous ne les aurez pas désinstallées. Voici la liste :

© Guardio Security

Méfiez-vous toujours des extensions que vous installez sur le navigateur. Il est conseillé de vérifier l’identité des développeurs et de consulter les commentaires des usagers qui peuvent tirer la sonnette d’alarme. Par ailleurs, ne téléchargez jamais de fichiers suspects sur votre ordinateur. Pour avoir l’esprit plus tranquille, vous pouvez opter pour un antivirus qui détecte les cybermenaces comme la solution peu coûteuse de NordVPN.

