NordVPN : à quoi sert l’outil Protection Anti-menaces ?

Nord Security propose désormais une solution antivirus qu’il est possible de souscrire en marge de son célèbre VPN. Voyons ce qu’elle couvre comme menaces.

Protection Anti-menaces © Nord Security

Nord Security veut s’imposer comme un acteur majeur sur le marché de la sécurité numérique. Fort de plus de 14 millions d’utilisateurs, NordVPN est devenu une solution de choix pour assurer sa confidentialité en ligne. Mais l’entreprise voit plus loin et s’efforce d’élargir sa palette. Après le gestionnaire de mots de passe NordPass que nous avons testé ici, Nord Security propose désormais une solution contre les malwares baptisée Protection Anti-menaces.

Il ne s’agit pas d’une suite de sécurité mais elle offre tout de même une protection solide lorsque vous arpentez la Toile, bloquant virus, rançongiciels et autres fichiers infectés. En l’occurrence, les fichiers téléchargés sont analysés instantanément et supprimés dans la foulée si une menace est repérée.

Protection Anti-menaces s’attaque aux malwares au phishing

De même pour les sites malveillants qui abritent des malwares et/ou proposent des offres alléchantes pour mieux vous piéger (cf campagne de phishing détournant le chocolat Milka). Protection Anti-menaces détecte le phishing et vous empêche ainsi d’accéder aux sites qui tentent de vous hameçonner et aux sites embarquant des logiciels malveillants.

Autre fonctionnalité intéressante, le blocage des publicités. Outre leur côté agaçant, celles-ci peuvent abriter des malwares. Protection Anti-menaces ne cherche pas à comprendre et les supprime automatiquement en amont de leur chargement. Même combat pour les traqueurs qui s’efforcent de vous pister pour grappiller des informations sur vos habitudes de navigation.

Compatible sur macOS et Windows, l’application coûte actuellement 4,79 €/mois ou 2,39 €/mois (réduction de -50 %) si vous souscrivez un abonnement annuel. À noter que l’outil de sécurité est également intégré dans l’abonnement à NordVPN et ce sans frais supplémentaire. Il suffit de l’activer en cliquant sur le petit bouclier qui se niche sur l’application.