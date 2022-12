Avatar 2 : James Cameron est persuadé que les spectateurs verront le film plusieurs fois

Le premier Avatar est sorti il y a maintenant 13 ans, mais personne ne l’a oublié. À tel point qu’Avatar 2 est l’un des films les plus attendus de l’année. Les fans ont des attentes très élevées et la pression est énorme pour les équipes de production. Son réalisateur James Cameron ne doute pas du succès du blockbuster qui a un budget colossal compris entre 350 et 400 millions de dollars. Pour James Cameron, il n’est pas question de savoir si les spectateurs achèteront leur ticket de cinéma pour voir Avatar 2, mais plutôt combien de fois ils vont se rendre au guichet.

La suite de l’un des plus gros succès de l’histoire du cinéma a déjà reçu des premières critiques élogieuses. Le célèbre réalisateur mexicain Guillermo del Toro a lui-même déclaré qu’Avatar 2 « regorge d’images majestueuses et d’émotions à une échelle épique ». The Hollywood Reporter a profité de l’arrivée d’Avatar 2 pour interviewer James Cameron. Il a tout de même passé une décennie de sa vie sur le film.

Vous pourrez faire une pause toilettes pendant Avatar 2 et revenir voir la scène que vous avez manquée

James Cameron travaillait sur Avatar : La Voie de l’eau chez 20th Century Fox bien avant que la société soit rachetée par Disney en 2019. Le réalisateur avait donc obtenu l’accord de Fox pour faire un film de 3h et Disney n’a pas eu d’autre choix que de l’accepter. Comme l’a dit James Cameron, « j’ai dit à Disney : ‘vous avez acheté ça à un groupe de gars de Fox qui ont accepté un film de trois heures’ parce que c’est ce que nous avions dit que nous allions faire. Nous allons en faire un film épique ».

Le journaliste de The Hollywood Reporter lui a alors demandé à quel moment les spectateurs pourront faire une pause pour se rendre aux toilettes pendant les 3 heures et 12 minutes du blockbuster. James Cameron a répondu : « quand ils veulent. Ils pourront voir la scène qu’ils ont manquée quand ils reviendront le revoir ». Il s’attend donc effectivement à ce que les spectateurs voient Avatar 2 plusieurs fois. C’est probablement ce qu’il va se passer dans de nombreux cinémas, même si le film sera interdit aux moins de 13 ans aux États-Unis.

James Cameron n’a pas non plus échappé à la question sur les prochains films de la franchise. Ce n’est pas l’imagination qui lui manque, mais plutôt le temps. « Nous finirons probablement le troisième film car tout est tourné », a-t-il déclaré. Par contre, il a reconnu que « de toute évidence, je ne pourrai pas faire des films Avatar indéfiniment ». Et pour cause, il a déjà des idées pour Avatar 6 et 7. Il envisage même de former un réalisateur à la production des films Avatar.

En attendant, Avatar : La Voie de l’eau débarque le 14 décembre 2022 dans nos salles de cinéma.

Source : Gizmodo