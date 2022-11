Avatar 2 : accrochez-vous, le budget colossal du film a fuité !

Avatar : La Voie de l’eau © 20th Century Studios

James Cameron nous a déjà prévenus. Pour atteindre le seuil de rentabilité, Avatar : La Voie de l’eau doit devenir le troisième ou quatrième film le plus rentable de l’histoire du septième art. Une telle déclaration implique que le budget engagé pour le blockbuster est colossal. Selon plusieurs rumeurs, celui-ci s’élèverait à 250 millions de dollars, ce qui est déjà une sacrée somme. Mais The Hollywood Reporter vient d’évoquer un montant encore plus conséquent…

D’après des sources citées par le média de référence, le budget d’Avatar 2 serait compris entre 350 et 400 millions de dollars. Si cela se vérifie, il grimperait sur le podium des trois films les plus chers de l’histoire du cinéma. Pour information, c’est Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence qui détient jusqu’à présent le plus gros budget (410 600 000 dollars). Il est suivi par Avengers: Endgame (356 millions) et Avengers: Infinity War (316 millions).

Avatar 2 : un énorme budget

Malgré le sérieux de la publication, il faut considérer cette information avec les pincettes de rigueur dans l’attente d’un communication officielle. Pour le moment, 20th Century Studios et Lightstorm Entertainment n’ont pas commenté publiquement les coûts de production de la suite d’Avatar.

Les deux sociétés espèrent ardemment que les spectateurs se ruent dans les salles obscures comme à l’époque du premier volet. Celui-ci avait dépassé les 2,9 milliards de recettes au box-office mondial, devenant le film le plus rentable de l’histoire.

À lire > Avatar 2 : l’incroyable évolution des effets spéciaux depuis le premier film

Si Avatar 2 ne fonctionne pas suffisamment, Cameron a même assuré que les cartes pour Avatar 4 et 5 seraient rebattues. La franchise pourrait abandonner ces deux opus pour ne former qu’une trilogie. Mais nous n’en sommes pas là, les prévisions étant au contraire plutôt optimistes. Aux États-Unis, les analystes tablent en effet sur une recette comprise entre 150 et 175 millions de dollars à l’issue du premier week-end d’exploitation.

Source : THR