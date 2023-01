Avatar 3, Avatar 4, Avatar 5 : les titres des trois films ont fuité

Avatar a encore de belles histoires à nous raconter © 20th Century Fox

Avatar 2 continue de faire son trou au box-office, se rapprochant des 2 milliards de dollars de recettes. Et trois autres films sont dans la besace de James Cameron dont Avatar 3 qui introduira le Peuple des Cendres, une tribu représentant le feu. Le réalisateur voudra également montrer la face sombre des Na’vi dont nous avons seulement vu les bons côtés. Alors que le film est prévu pour décembre 2024, nous disposons déjà de son titre supposé ainsi que des titres des suites.

Pour être précis, la fuite date de 2018. La BBC avait dévoilé les titres pour Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 et Avatar 5. À l’époque, on ne savait quasiment rien du contenu du second volet. Et le rapport avait révélé avec justesse le titre Avatar : la voie de l’eau. De quoi donner du crédit à ce leak que nous pouvons donc considérer comme sérieux. Voici ainsi les titres des trois autres films révélés dans le rapport. Évidemment, ils ne sont pas gravés dans le marbre et peuvent être modifiés d’ici leur date de sortie.

Quels sont les titres d’Avatar 3, 4 et 5 ?

Avatar : The Seed Bearer (Le Porteur de Graine)

Avatar : The Tulkun Rider (Le Cavalier de Tulkun)

Avatar : The Quest for Eywa (La Quête d’Eywa)

L’engouement fou suscité par le second opus laisser présager un avenir radieux pour la franchise. Pour rappel, le tournage du troisième volet est d’ores et déjà achevé. Il devrait sortir le 20 décembre 2024. Avatar 3 pourrait notamment nous révéler si le jeune Spider deviendra un Na’vi. Avatar 4 est quant à lui programmé pour le 18 décembre 2026. Soit deux avant Avatar 5, prévu pour le 22 décembre.

Concernant Avatar 3, la post-production bat son plein. Selon un insider, James Cameron a remis un montage d’Avatar 3 s’étalant sur neuf heures à l’équipe en charge des effets spéciaux. Il prévoit de faire des coupes une fois les CGI appliqués. Par ailleurs, l’interprète de Spider, Jack Champion, dit avoir été très choqué par un twist d’Avatar 3. “Vous pensez savoir où ça va mais un boulet de canon arrive”, assure-t-il.