Avatar 3 : le jeune Spider va-t-il devenir Na’vi ?

C’est l’une des questions que l’on se pose après avoir vu Avatar 2. Le jeune Miles Socorro, alias Spider, se prépare-t-il à devenir un Na’vi dans Avatar 3 ? Quelles seraient les raisons derrière ce choix et est-ce vraiment possible ? On fait le point dans cet article.

Attention, cet article contient des spoilers sur Avatar : La Voie de l’eau si vous n’avez pas encore vu le film au cinéma.

Fort de 850 millions de dollars au box-office mondial en seulement 10 jours, Avatar 2 est la suite directe du premier film sorti en 2009. Nous avons donc retrouvé Jake Sully qui est devenu un Na’vi à part entière après avoir transféré sa conscience de son enveloppe humaine à son avatar. Il a eu trois enfants avec Neytiri et a adopté Kiri, la fille de Grace Augustine. La famille Sully s’occupe aussi de Spider, un nouveau personnage d’Avatar 2. De son vrai nom Miles Socorro, Spider est un jeune garçon humain qui pourrait bien devenir Na’vi dans le prochain film trois fois plus long qu’Avatar 2.

Spider dans Avatar 2 © 20th Century Studios

Interprété par Jack Champion, Spider est le fils du colonel Miles Quaritch. C’est le vilain du premier Avatar qui a été tué à la fin du film par Neytiri. Sa mémoire et tous ses souvenirs avaient été sauvegardés avant son ultime bataille, ce qui lui a permis de revenir dans le corps d’un Na’vi pour Avatar 2. Après la bataille d’Avatar, Spider était trop jeune pour être cryogénisé avec les autres humains et repartir sur Terre. Il a donc été élevé par les quelques humains restant sur Pandora et les Na’vi, plus particulièrement la famille Sully.

À lire aussi > Avatar 2 : histoire, date de sortie, bande-annonce, casting… L’essentiel à retenir

Devenir Na’vi permettrait à Spider d’intégrer complètement la famille Sully

Spider est déjà presque un Na’vi à part entière. À l’exception de son physique humain, il se comporte comme les autochtones et parle parfaitement leur langue. Pour Miles Socorro, devenir définitivement Na’vi lui permettrait d’intégrer la famille Sully et surtout d’apaiser les tensions avec la mère Neytiri. Celle-ci ne l’appréciait déjà pas et elle risque maintenant de vraiment lui en vouloir suite au décès de son fils aîné qui a sauvé la vie de Miles.

Néanmoins, il ne faut pas non plus oublier la crise d’identité à laquelle Spider fait face. Même s’il se sent proche de la famille Sully, on n’oublie pas qu’il a sauvé la vie de Quaritch à la fin du film. Ce dernier a également sauvé Spider lorsque Neytiri menaçait de le tuer s’il ne relâchait pas Kiri saine et sauve. Par conséquent, Spider est donc probablement tiraillé entre celui qui a les souvenirs de son père biologique et sa famille adoptive.

Un avatar de Spider est-il déjà en cours de création dans Avatar 2 ?

Il est aussi possible que Spider devienne Na’vi dans Avatar 3 non pas pour intégrer les Sully, mais pour rejoindre Quaritch. Dans tous les cas, il faut savoir qu’un avatar créé avec l’ADN de Spider prendrait entre 5 et 6 ans à se développer avant de pouvoir être utilisé. Donc, à moins que les scientifiques comme Norm et Max aient déjà lancé la création de l’avatar de Spider, il faudrait encore plusieurs années avant que Miles ne puisse devenir Na’vi.

Source : Screen Rant