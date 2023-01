Avatar 3 : les Na’vi ne seront pas tous gentils, tease James Cameron

Jusqu’à présent, Avatar sorti en 2009 et Avatar 2 qui se rapproche des 2 milliards de dollars de recettes ont toujours montré les Na’vi sous un bon angle. Les humains sont les méchants envahisseurs et les Na’vi sont tous gentils et veulent seulement protéger leur famille et leur planète. Cela est néanmoins sur le point de changer avec Avatar 3. Le troisième film de la franchise à succès n’aura pas que des Na’vi gentils, même si l’adolescent Spider pourrait devenir Na’vi pour intégrer les Sully.

Avec l’énorme succès d’Avatar 2, James Cameron a du mal à se retenir de partager des informations sur les prochains films. Comme l’a rapporté The Direct, il a même teasé à 20 minutes l’arrivée de Na’vi méchants. Faisons le point sur ce que le réalisateur a révélé.

James Cameron dévoilera le côté sombre des Na’vi dans Avatar 3

Dans Avatar 3, les spectateurs découvriront un nouvel aspect de Pandora et notamment une nouvelle tribu : les « Ash People » ou le Peuple des Cendres. Le film aura « des cultures différentes de celles que j’ai déjà montrées. Le feu sera représenté par le Peuple des Cendres », a expliqué le réalisateur.

En plus de ces nouveaux Na’vi, James Cameron a prévu de montrer le côté sombre des autochtones. Il a déclaré que : « je veux montrer les Na’vi sous un jour différent car, jusqu’à présent, je n’ai montré que leurs bons côtés. Dans les premiers films, il y a des exemples humains très négatifs et des exemples Na’vi très positifs. Dans Avatar 3, nous fera le contraire ».

Il faudra donc s’attendre à voir des Na’vi très méchants et cruels dans le prochain film qui est actuellement trois fois plus long qu’Avatar 2. Les humains ne seront pas tous présentés sous un mauvais angle. Nous n’avons pas encore plus de détails sur Avatar 3, mais on est impatient de voir comment James Cameron a prévu de se détacher de cet aspect des méchants envahisseurs et des gentils autochtones.

