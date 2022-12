Avatar 2 : qui est la mère de Spider ?

Le jeune Miles Socorro, alias Spider, est l’un des personnages les plus mystérieux d’Avatar 2. Le film de James Cameron confirme l’identité de son père, mais pas celle de sa mère. Il faut aller chercher un peu plus loin pour savoir qui est la mère de Spider.

Attention ! Cet article contient des spoilers sur Avatar : La Voie de l’eau. Ne continuez pas la lecture si vous voulez d’avoir voir le film.

Disponible depuis le 14 décembre dans les salles obscures, Avatar : La Voie de l’eau est la suite du blockbuster de James Cameron sorti en 2009. Il a déjà dépassé le milliard de recettes en seulement deux semaines. On retrouve dans le film des personnages connus comme Jake Sully devenu Na’vi, mais on découvre aussi de nouveaux personnages. Spider est l’un d’entre eux. De son vrai nom Miles Socorro, Spider est un jeune garçon humain interprété par Jack Champion.

Spider dans Avatar 2 © 20th Century Studios

Le père de Spider n’est autre que le colonel Miles Quaritch, le méchant du premier Avatar tué dans la bataille opposant les humains et les Na’vi. Miles Quaritch est de retour dans Avatar 2 sous la forme d’un Na’vi qui a été créé artificiellement avec ses souvenirs et sa personnalité.

Les bandes-dessinées d’Avatar dévoilent l’identité de la mère de Spider

Avatar 2 nous apprend que Spider était trop jeune au moment où les humains ont été renvoyés sur Terre après la bataille. Il est donc resté sur Pandora, s’échappant régulièrement du bunker avec les autres scientifiques humains pour passer ses journées dans la jungle. C’est ainsi qu’il a grandi avec les enfants de la famille Sully. La mère Neytiri ne l’a pourtant pas encore accepté. D’ailleurs, Spider pourrait devenir Na’vi dans Avatar 3 afin d’intégrer complètement la famille de Jake.

Spider a donc rencontré « son père » dans Avatar 2. Il ira même jusqu’à lui sauver la vie en dépit de leurs différences. Néanmoins, le film ne laisse paraître aucun indice sur l’identité de sa mère. Pour la connaître, il faut aller chercher l’information du côté des bandes-dessinées et plus précisément d’Avatar : The High Ground. C’est une série de trois bandes dessinées parue en novembre.

Dans Avatar : The High Ground, les lecteurs apprennent que la mère de Spider était une pilote de vaisseau Scorpion pour la RDA. Elle s’appelait Paz et entretenait une relation secrète avec le colonel Miles Quaritch. Cette relation était interdite, donc Paz a dû cacher Spider à sa naissance. Comme le colonel, Paz a été tuée dans la grande bataille de Pandora. Elle a été abattue par des flèches de Na’vi pendant qu’elle pilotait son hélicoptère.

