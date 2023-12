Avatar Frontiers of Pandora pas cher : où l’acheter au meilleur prix

Avatar : Frontiers of Pandora est le nouveau jeu de Massive Entertainment et édité par Ubisoft. Il est l’un des derniers grands titres à sortir cette année. Voici où l’acheter au meilleur prix.

Avatar Frontiers of Pandora ©Ubisoft

L’adaptation vidéoludique de la très célèbre franchise de James Cameron est sortie depuis le 7 décembre 2023 sur PC et consoles de salon. Le titre permet au joueur d’incarner un Na’vi face à l’invasion des humains. Ce titre d’action-aventure met l’accent sur l’exploration de la planète Pandora, lieu principal de la licence. On va également retrouver tout ce qui a fait le succès de la saga cinématographique, à savoir une faune et une flore variées. Voici où acheter Avatar : Frontiers of Pandora moins cher et au meilleur prix.

🧐Où acheter Avatar : Frontiers of Pandora au meilleur prix ?

Avatar : Frontiers of Pandora (version standard) :

Avatar Frontiers of Pandora, édition standard (PS5) Carrefour 58.99€

E.Leclerc 59.98€

Cdiscount 59.99€

Amazon 69.98€

Cultura 69.99€

Fnac 69.99€

Boulanger 69.99€

Rakuten 69.99€

RueDuCommerce 76.22€

Pixmania FR 83.34€ Plus d'offres Avatar Frontiers of Pandora, édition standard (Xbox Series X) E.Leclerc 58.52€

Carrefour 58.99€

Cdiscount 59.99€

Boulanger 69.99€

Fnac 79.99€

Rakuten 86.99€

Pixmania FR 95.23€ Plus d'offres

Avatar : Frontiers of Pandora (version Gold) :

Avatar : Frontiers of Pandora Édition Gold (PS5) Cdiscount 89.99€

E.Leclerc 89.99€

Carrefour 99.99€

Rakuten 99.99€

Amazon 109.98€

Fnac 109.99€ Plus d'offres Avatar : Frontiers of Pandora Édition Gold (Xbox Series X) Cdiscount 84.99€

Amazon 99.98€

E.Leclerc 99.99€

Carrefour 99.99€

Cultura 109.99€

Fnac 109.99€ Plus d'offres

Avatar : Frontiers of Pandora (version Collector) :

Le nouveau jeu phare d’Ubisoft fait l’impasse sur les consoles d’ancienne génération et est donc réservé aux PC, Playstation 5 et Xbox Series X|S. Un choix sans doute judicieux puisque le jeu est très gourmand en ressources graphiques et requiert de disposer d’une configuration PC musclée. Le jeu est disponible en trois versions différentes :

Version standard à 69,99 € : ce pack contient le jeu de base ainsi que le pack Enfant de deux mondes composé d’un ensemble cosmétique et un skin d’arme.



: ce pack contient le jeu de base ainsi que le pack Enfant de deux mondes composé d’un ensemble cosmétique et un skin d’arme. Version Gold à 109,99 € : elle offre les mêmes avantages basiques que le pack standard. S’ajoutent à la Gold Edition deux DLC histoire, notamment Le Briseur de ciel, où vous devrez affronter une ombre mystérieuse. Ensuite, vous pourrez prendre part à des combats aériens grâce au pack Secrets des montagnes. Une quête bonus vous attend également, et de l’équipement bonus de la résistance vient clôturer les avantages de cette offre.



: elle offre les mêmes avantages basiques que le pack standard. S’ajoutent à la Gold Edition deux DLC histoire, notamment Le Briseur de ciel, où vous devrez affronter une ombre mystérieuse. Ensuite, vous pourrez prendre part à des combats aériens grâce au pack Secrets des montagnes. Une quête bonus vous attend également, et de l’équipement bonus de la résistance vient clôturer les avantages de cette offre. Version Ultimate à 129,99 € : vous retrouverez les mêmes avantages que les packs standard et Gold. Mais de nouveaux cosmétiques viennent s’ajouter, comme une tenue de personnage, un skin d’arme premium, ainsi qu’un item de personnalisation pour votre banshee. Mais ce n’est pas tout puisqu’un DLC équipement Sarentu Hunter composé d’un ensemble d’équipement de personnage ainsi qu’une arme unique viennent s’ajouter à cette offre déjà bien fournie.



: vous retrouverez les mêmes avantages que les packs standard et Gold. Mais de nouveaux cosmétiques viennent s’ajouter, comme une tenue de personnage, un skin d’arme premium, ainsi qu’un item de personnalisation pour votre banshee. Mais ce n’est pas tout puisqu’un DLC équipement Sarentu Hunter composé d’un ensemble d’équipement de personnage ainsi qu’une arme unique viennent s’ajouter à cette offre déjà bien fournie. Édition Collector à 229,99 € : les joueurs profitent, en plus des avantages des trois autres versions, d’un coffret composé de l’exemplaire physique du jeu ainsi que d’une figurine de 35cm du protagoniste. Un Artbook de 128 pages rassemblant des illustrations vient s’ajouter à l’édition, de même qu’un carnet opérationnel de la résistance, et un boîtier SteelBook premium.

À noter que les joueurs PS5 ayant précommandé le jeu profitent du pack Guerrier Aranahe gratuitement, tandis qu’il est payant pour les joueurs sur PC et Xbox Series X|S.

🤔Quel gameplay pour Avatar : Frontiers of Pandora ?

Le jeu vidéo a été annoncé en 2017 avant de disparaître des radars. C’est seulement en 2021 que le projet refait surface. Ubisoft donne la possibilité au joueur d’incarner un Na’vi capturé par la RDA, une société militaire humaine. Vous avez vécu avec les codes de l’Homme et avez été entraîné pour servir l’entreprise qui exploite les ressources de votre planète.

Une quinzaine d’années plus tard, vous êtes libéré de ses entrailles mais malgré votre corps de Na’Vi, vous êtes un étranger auprès de vos semblables. Il va falloir tisser des liens et gagner la confiance des membres de votre race afin de protéger Pandora de la menace qui plane au-dessus d’elle.

Avatar : Frontiers of Pandora est un jeu d’action-aventure en vue subjective. Le joueur est encouragé à explorer un vaste monde ouvert pour découvrir de somptueux paysages et d’y découvrir la faune et la flore. Des secrets et des quêtes annexes vous attendent. Vous pouvez vous adonner à différentes formes de gameplay afin de venir à bout de vos objectifs. Le jeu offre également un large éventail d’armes de fabrication humaine, mais vous avez également la possibilité de manier celles des Na’Vis.

