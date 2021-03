Avengers : Ces crimes de guerre commis par les super-héros

Crédit : Marvel Studios

Les Avengers sont des héros protégeant l’humanité de divers menaces, qu’elles soient terroristes, prennent origine chez des humains ou des créatures venues d’autres univers. Mais cela n’empêche pas ces derniers de commettre de grosses erreurs, comme celles de Captain America. Car avant d’être des super-héros, les Avengers sont des êtres vivants à la morale parfois vacillante. Et alors que WandaVision s’est terminé sur Disney+ et que Faucon et le Soldat de l’Hiver arrivera prochainement, bande-annonce à la clé, la rédaction vous propose de revenir sur ces crimes de guerre commis par les super-héros.

Tony Stark n’est pas un enfant de cœur…

En 2008 débute le MCU. Ses fondations sont posées avec Iron Man, premier film d’un grand projet poursuivi par de futures productions annoncées pour Disney+. Et c’est sans doute l’élément le plus facile à pointer du doigt : oui, Tony Stark était un criminel de guerre, un « marchand de la mort », fabricant des armes utilisées pendant des conflits. Même en enfilant son costume de super-héros, Iron Man a continué à répandre la mort, assassinant de nombreux civils.

On aurait pu croire que Tony Stark allait apprendre avec le temps, l’expérience, au fur et à mesure que le MCU gagne en densité, et pourtant. Cela peut paraître anecdotique, mais le milliardaire a tout de même recruté Peter Parker pour l’aider. Un enfant soldat, en somme. Et pour faire pression, Tony Stark a même menacé de révéler l’identité de l’adolescent, à savoir Spider-Man. Cela aurait pu lui valoir bien des problèmes mais aussi à ses proches… Peter Parker a dû se battre contre des soldats avec une grande expérience comme Captain America, la Sorcière rouge, Œil-de-Faucon… Ce n’est pas joli !

Histoire de couronner le tout, Tony Stark n’a pas respecté les Conventions de Genève (en partant du principe qu’elles s’appliquent en dehors de la Terre !). Dans Avengers: Endgame, qui a eu droit à sa version rétrogaming, Iron Man s’empare du Gant de l’Infini et élimine l’armée de Thanos en un claquement de doigt. Tony Stark n’a pas pris en compte que certains soldats du super-vilain pouvaient combattre sous la contrainte. Ce qui serait peu étonnant, quand on voit comment Thanos traite ses propres filles.

La Sorcière rouge et Vif-Argent ont commis certains crimes

La Sorcière rouge, qui pourrait être la grande méchante de Doctor Strange 2, et son frère Vif-Argent ont également commis des crimes. Le duo s’est allié avec Ultron, tentant de participer à un génocide mondial en éliminant toute trace de vie sur Terre. Une complicité assez grave.

La Sorcière rouge a également commis, malgré elle, précisons-le, un attentat. Pour éviter que Crossbones ne se fasse exploser au milieu d’un marché bondé, la femme l’a balancé dans les airs. La bombe a alors explosé, tuant des civils dans un bâtiment voisin. La Sorcière rouge a dû faire un choix douloureux.

Sans spoiler WandaVision, qui n’aura pas de seconde saison, la Sorcière rouge a fait beaucoup de mal à la ville de Westview. La Vengeuse a contrôlé les habitants, constamment, les coupant du monde, enfermant les enfants… Difficile de classer ce crime, mais la Sorcière rouge a fait énormément de mal.

Black Widow et Oeil-de-Faucon, un duo complice, même dans le crime

Black Widow et Oeil-de-Faucon sont de grands amis, peut-être même les meilleurs amis de tout le MCU, mais n’ont pas échappé aux crimes.

Oeil-de-Faucon, après la mort de sa famille suite au Snap de Thanos, est devenu Ronin. L’homme a alors parcouru le monde, assassinant des criminels. Ce dernier n’avait plus rien à perdre. Des meurtres commis sans autre forme de procès, des exécutions sommaires…

Pour Black Widow, c’est différent puisque cela concerne son film solo à venir. On sait que Natasha Romanoff a un passé sombre, formée par la Chambre rouge des Russes pour devenir une assassin. Lorsque l’on voit à quel point l’héroïne peut tuer facilement, on imagine qu’elle a largement l’habitude d’abattre des gens sans sourciller.

