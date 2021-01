Doctor Strange 2 : Le sorcier affronterait deux Avengers, dont l’un venu d’un univers parallèle

Doctor Strange face à deux Avengers ? – Crédit : Marvel Studios

Doctor Strange 2, ou Doctor Strange in the Multiverse of Madness pour les intimes, est prévu pour le 23 mars 2022, si tout se passe bien. Car pour le moment, Disney doit revoir ses plans, forcé de repousser Black Widow pour cause de fermeture des salles. Doctor Strange 2 sera l’occasion du retour à la barre d’un film Marvel pour Sam Raimi, connu pour Evil Dead mais surtout sa trilogie Spider-Man, acclamée par les fans et la presse. Un film qui embrayera sur la phase 4 du MCU après WandaVision, déjà disponible sur Disney+ et série qui divise certains fans. Et d’après certaines rumeurs, Doctor Strange 2 sera l’occasion de la mise en place d’un multiverse, comme le DCEU qui accueillera Michael Keaton dans The Flash, reprenant son rôle de Batman. La dernière information en date à propos du sorcier incarné par Benedict Cumberbatch veut que le héros affronte deux Avengers venus d’un univers parallèle.

L’un des Avengers affronterait deux autres Avengers

La Sorcière Rouge affronterait Doctor Strange – Crédit : Marvel Studios

C’est une rumeur à prendre avec des pincettes, certaines tapant carrément à côté de la plaque. Mais il semblerait que le MCU se dirige bien vers un multiverse, introduit avec Spider-Man 3 et Doctor Strange 2. Mais d’où part cette information ? WandaVision, qui aurait teasé la venue d’un prochain grand méchant du MCU, laisse entendre que la Sorcière Rouge et Stephen Strange sont plus ennemis qu’amis. Mais ce n’est pas tout puisque le second Avengers que le sorcier affronterait serait Captain America, venu d’une autre dimension et fidèle à HYDRA. Une situation connue des fans de comics, puisque le héros a déjà tué Black Widow.

Wegotthiscovered pense savoir que le Captain America fidèle à HYDRA ne fera qu’une petite apparition et que la Sorcière Rouge sera la principale ennemie de Stephen Strange. Malgré tout, Steve Rogers offrirait un énorme combat aux fans. Le célèbre Captain America, plus puissant que jamais, face à un maître suprême de la magie.

Stephen Strange aurait donc un rôle encore plus important dans la phase 4 du MCU. D’autres rumeurs, encore à prendre avec des pincettes, laissent entendre que l’homme sera le nouveau mentor de Peter Parker dans Spider-Man 3.

Pour découvrir si ces théories sont vraies, rendez-vous le 23 mars 2022 au cinéma, alors que le tournage est suspendu en Angleterre pour cause de COVID-19.

