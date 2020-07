Avengers : Endagame : le snap de Tony Stark aurait créé une version méchante d’Iron Man

Lorsque l’on repense aux humbles débuts de Tony Stark en tant que héros, il est difficile d’imaginer qu’il puisse devenir un jour un méchant. De la construction de l’armure brute Mark I dans une grotte Afghane pour échapper à ses ravisseurs à la création de la Mark LXXXV pour vaincre Thanos dans Avengers: Engame, Tony a parcouru un long chemin. Au fil des années, il a réussi à prouver sa valeur en tant que super-héros.

Crédit : Marvel Studios

Ironiquement, c’est cette même dernière armure avancée (la Mark LXXXV) qui nous amène à croire qu’il pourrait y avoir un méchant Iron Man prêt à débarquer dans le MCU. Quelques éléments rendent en effet cette théorie tout à fait viable, et le site CBR les a réunis dans une vidéo. Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, nous devons remonter à 2015.

Ultron de retrour dans l’armure d’Iron Man ?

C’est l’année ou Avengers : L’Ère d’Ultron sort en salles. Le principal antagoniste, Ultron, sert de catalyseur à cette théorie. Dans le MCU, Ultron était une IA construite par Stark et Banner pour analyser et automatiser les défenses de la Terre contre toutes les menaces extraterrestres. Le plan s’est cependant retourné contre eux lorsqu’Ultron a évolué et a finalement calculé que les humains sont la menace numéro un pour la planète. Il décide donc d’exterminer l’humanité. Heureusement, les Avengers s’en sortent victorieux et Ultron est apparemment mort au passage – du moins c’est ce que nous pensons. Ultron était une IA et même si sa coque métallique a été détruite par Stark, il aurait facilement pu s’échapper sur Internet.

Revenons maintenant à notre théorie. La Mark LXXXV a été fabriquée à partir de nanotechnologies contrôlées via un circuit d’interface neuronale à l’arrière du Réacteur Arc. Alors, quel est le lien entre l’armure et Ultron ?

L’armure est gérée par une IA qui a permis à Tony de la manipuler facilement par la pensée. Étant ancrées en lui depuis si longtemps, les nanites ont peut-être gardé une partie de Tony à sa mort. En supposant qu’Ultron soit toujours en vie sur Internet, il pourrait éventuellement utiliser la Mark LXXXV comme sa nouvelle enveloppe. Et avec toutes les informations de Tony potentiellement stockées dedans, nous pourrions peut-être voir un Iron Man / Ultron dans un avenir proche.

La théorie repose cependant en grande partie sur le fait que la Mark LXXXV ait stocké une partie de Tony et qu’Ultron soit toujours en vie. Ce qui fait tout de même beaucoup de conditions. Si celles-ci sont réunies, les fans d’Iron Mal pourraient en tout cas retrouver leur super-héros préféré dans le MCU, mais dans une version très éloignée du philanthropique Tony Stark.

