Marvel : une autre version d’Iron Man bientôt introduite dans le MCU ?

Reverra-t-on un jour Iron Man au cinéma ? Les chances semblent très minces. Malgré le difficile deuil que les fans de Marvel ont eu à faire après Avengers : Endgame, ressusciter Tony Stark ferait certainement plus de mal que de bien. Son retour risquerait en effet d’entacher la beauté de son sacrifice, et par conséquent celui de tout l’épilogue de la saga Infinité. Mais Marvel pourrait choisir de réintroduire Iron Man dans le MCU en faisant appel à une autre version du super-héros.

Crédit : Marvel Studios

Le site CBR a compilé dans une vidéo plusieurs théories qui permettraient de faire revenir Tony Stark au cinéma. Notons que cette démarche ne relève pas que d’un simple fantasme, puisque de nombreuses sources affirment que Robert Downey Jr. seraient en discussion au sujet d’un éventuel retour d’Iron Man dans le MCU. Les frères Russo, réalisateurs d’Infinity War et Endgame, ont de leur côté déclaré qu’ils n’était pas contre faire revenir le super-héros.

Un nouvel Iron Man dans l’adaptation de Secret Wars

Ces théories se basent sur le potentiel projet de film adapté des comics Secret Wars (ou Guerres Secrètes en français). Dans cette intrigue, Beyonder réunit tous les vilains et super-héros Marvel dans un même affrontement, sur une planète appelée Battle World. Dans la version la plus récente de Secret Wars, publiée en 2015, Battle World est formée à partir de la réalité principale de Marvel et de plusieurs autres univers alternatifs. Différentes versions des personnages sont donc présentes.

Si Marvel décide d’adapter ces comics, le studio aurait donc la possibilité de faire intervenir n’importe quel personnage vivant ou mort de son univers. C’est ainsi qu’Iron Man, Avenger préféré du public, pourrait faire son grand retour. Le Tony Stark que l’on connait serait bien sûr toujours mort, c’est un Tony venant d’une autre réalité que l’on découvrirait à l’écran.

Tony Stark pourrait être bon ou méchant

Tel que le souligne CBR, cette version alternative d’Iron Man pourrait donc être totalement différente de celle que l’on a suivie pendant 10 ans. On peut notamment imaginer que Tony n’est jamais devenu Iron Man, et le deviendra en rencontrant les autres Avengers. Ou encore en apprenant qu’une autre version de lui-même s’est sacrifiée pour sauver l’univers. Mais Stark pourrait également être un méchant. Sa grande peur des autres univers qui menacent le sien pourrait l’avoir conduit à utiliser toutes ses ressources pour éliminer les autres réalités afin de sauver la sienne.

Avec un Iron Man venu d’un autre univers, tout devient possible. La plus grande question qui se pose maintenant est la suivante : les fans ont-ils vraiment envie de découvrir un Tony Stark différent du légendaire membre fondateur de l’équipe Avengers ?

Robert Downey Jr. bientôt de retour sous la caméra des réalisateurs d’Endgame

Source : BGR