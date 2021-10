Avengers Endgame : Marvel a failli couper la scène des super-héroïnes

La scène 100 % féminine durant la bataille finale d’Avengers : Endgame (Crédits image : Marvel Studios)

Elles sont dix, elles sont fières, et elles viennent montrer aux super-héros masculins qu’elles aussi peuvent donner du fil à retordre à Thanos, le super-méchant d’Avengers : Endgame. La scène 100 % féminine avec les héroïnes Marvel qui se regroupent pour sauver le monde a failli être coupée au montage par Marvel Studios, vient de révéler un livre de collection racontant le making of du Marvel Cinematic Universe.

Dix super-héroïnes se dressent ensemble contre Thanos pour protéger le Gant de l’Infini dans Avengers : Endgame

Le nouveau livre collector publié par Marvel Studios, The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, est coûteux puisqu’on le trouve actuellement à 90 dollars sur Amazon. Les 512 pages de l’énorme ouvrage racontent le making-of « définitif » de tout le Marvel Cinematic Universe. Parmi les anecdotes stupéfiantes concernant les films Marvel, on découvre que tous les super-héros auraient pu mourir définitivement à la fin du film Avengers : Endgame.

Mais ce livre apporte aussi un nouvel éclairage sur une scène emblématique de ce même film. Surnommée par les fans « scène de la Force A », ou plus vulgairement « scène Girl Power », elle montre dix super-héroïnes Marvel se dresser ensemble contre Thanos pour protéger et transporter le Gant de l’Infini : Pepper Potts, la compagne d’Iron Man (Gwyneth Paltrow), Captain Marvel (Brie Larson), Mantis (Pom Klementieff), Valkyrie (Tessa Thompson), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) et Shuri (Letitia Wright), ainsi que Gamora, Nebula, Okoye et Wasp.

Craig Kyle, le scénariste du film, a révélé sur Twitter (ci-dessous) avoir été inspiré pour écrire la scène lors d’une séance photo avec toutes les actrices. Celles-ci ont d’ailleurs discuté à cette occasion d’un film Marvel 100 % féminin, une idée qu’elles ont ensuite présentée à Kevin Feige, le président de Marvel. Craig Kyle a toutefois immédiatement exploité cette réunion photo improvisée des super-héroïnes de l’univers Marvel pour l’ajouter sous forme de scène dans la bataille finale d’Avengers : Endgame.

Marvel Studios savait que la scène serait mal perçue par les spectateurs avant même de sortir Avengers : Endgame

Suite à la sortie du film, beaucoup de critiques ont reproché à la scène d’être « cliché et superficielle ». Dans The Story of Marvel Studios : The Making of the Marvel Cinematic Universe, on découvre que c’était exactement ce que Marvel Studios souhaitait éviter.

Trinh Tran, le producteur exécutif du film, révèle en effet que cette scène n’avait pas été très bien accueillie lors des premiers visionnages test du film en public. « Est-ce que cette scène va être prise pour de la propagande ? Va-t-on nous dire : « Vous mettez cette scène là juste pour mettre cette scène là » ? Nous étions très préoccupés par cette scène particulière », indique-t-il dans le livre.

Des scènes supplémentaires montrant les héroïnes collaborer ensemble par petits groupes ont été filmées suite à cette projection test, pour atténuer l’effet cliché et rendre la scène de groupe plus naturelle. Mais Tran a tenu absolument à ce que la scène reste dans Avengers : Endgame, en dépit des craintes initiales du studio et des mauvais retours lors des projections test.

