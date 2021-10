Young Avengers : tout ce qu’il faut savoir de la nouvelle génération Marvel

Ce sont les Young Avengers et ils sont bien décidés à prendre le contrôle au delà de la phase 4 du MCU. Si certains d’entre eux sont déjà en place, d’autres visages devraient rapidement se dévoiler au grand public. Ces derniers pourraient combler le vide laissé par la disparition de Tony Stark, Captain America ou encore Black Widow. En formant une nouvelle équipe, ils influeront, c’est certain, sur la suite des événements. Déjà présentés en 2005 comme une simple équipe amateur; les Young Avengers ont depuis pris du galon. Et leur carrière ne fait que commencer !

Les Young Avengers sont prêts à prendre la relève ! – Crédit : Marvel Comics

Malgré un passé trouble et un manque d’expérience notable, cette nouvelle génération est désormais prête à tout rafler sur son passage. Tant mieux car des menaces bien plus grandes que Thanos sont déjà prêtes à leur en faire voir de toutes les couleurs.

Ils sont nombreux à vouloir se faire une place au soleil. Il y’a d’abord, Kate Bishop, alias Hawkeye. Elle sera la nouvelle tireuse d’élite de la bande. Si elle doit apparaître dans la série dédiée Disney +, cette justicière devrait naturellement rejoindre les Young Avengers par la suite. Elle sera un de ses membres les plus actifs, si on en croit les rumeurs sur le sujet. Vient en suite Stature. Déjà présentée dans Ant-Man, la jeune femme est capable de changer de taille et de jouer des coudes comme ses aînés. Kathryn Newton est confirmée pour reprendre le rôle.

Surnommé Patriot, Elijah Bradley devrait aussi rejoindre le groupe dans le futur. Déjà présenté dans Falcon, le personnage devrait faire son retour rapidement dans une série ou un long-métrage. Comme dans les comics sources, Eli devrait acquérir par lui-même de grandes capacités. Il pourrait aussi s’octroyer le premier bouclier Captain America. Il faudra également compter sur les jumeaux de Scarlet et Vision, Thomas et William. Ils sont, dans les bandes-dessinées, les fondateurs des Young Avengers. Pour l’occasion, ils s’offrent une nouvelle identité : Wiccan et Speed. La liste se complète avec Ms America, Mrs Marvel et Kid Loki.

Cette nouvelle génération promet de donner un coup de pied aux codes établis par le MCU. Plus modernes, bien plus libres dans leur façon d’agir, ils seront pour sûr les héros 2.0 de demain. Tout n’a pas encore été révélé à leur sujet et le futur du MCU nous réserve bien des surprises !

