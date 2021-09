Marvel pourrait perdre tous ses droits sur Iron Man, Spider-Man et les Avengers

Marvel Comics poursuit en justice les héritiers de certains de ses plus grands créateurs afin de conserver les droits de ses super-héros, dont Iron Man, Spider-Man et les Avengers.

Ces vingt dernières années, les plus grands héros Marvel sont passés du statut de personnages de bandes dessinées à celui de superstars de la culture pop. Le Marvel Cinematic Universe est devenu la force dominante du cinéma mondial. Revers de ce succès planétaire, Marvel est régulièrement au centre de plusieurs polémiques, comme la prise de position homophobe de l’acteur principal de Shang-Chi, récemment sorti au cinéma. Dernière en date : la question des droits d’auteur associés à ses personnages et franchises iconiques. Les créateurs, leurs familles ou leurs successeurs peuvent en effet demander à récupérer ces droits en vertu de la loi américaine sur le droit d’auteur.

Marvel pourrait perdre tous les super-héros de la franchise Avengers d’ici deux ans

En général, un auteur de bande dessinée cède les droits sur ses personnages à la société pour laquelle il écrit. Mais la loi permet à l’auteur ou à ses héritiers de demander que les droits des personnages soient retirés à l’éditeur au bout d’un certain nombre d’années, et rendus à leurs créateurs originaux. Or pour plusieurs personnages majeurs de Marvel, ce délai d’attente se compte en mois.

C’est ainsi que la succession de Steve Ditko a déposé un avis de résiliation pour Spider-Man, qui prendra effet en juin 2023. Si cette demande aboutit, Marvel Comics perdra alors tous les droits sur le personnage ou l’histoire associée. De quoi mettre du plomb dans l’aile (voire conduire à l’annulation) de ses futurs projets, comme l’adaptation en live-action pour le cinéma ou la télévision de sa série de comics Marvel Zombies.

Marvel Comics lance 5 procès contre les héritiers de Spider-Man, Iron Man et plusieurs Avengers

Marvel a donc entamé une action en justice afin de conserver les droits d’Iron Man, Spider-Man, Hawkeye, Black Widow, Doctor Strange, etc. Pas moins de cinq procès différents seraient intentés contre les héritiers et successeurs des anciens créateurs, dont Stan Lee, Gene Colan et Steve Ditko. La stratégie de défense de Marvel ? Selon le studio, les personnages ont été créés en tant que « travail à louer », ce qui rend leurs droits inéligibles à un retour aux créateurs.

L’avocat Dan Petrocelli, qui avait défendu DC Comics avec succès dans une affaire similaire contre les ayants-droits de Superman, représentera Marvel dans ses poursuites. Mais avec Spider-Man, Iron Man et de nombreux autres Avengers dans la balance, l’affrontement au tribunal entre les deux parties risque d’être encore plus spectaculaire que dans Avengers : Civil War. Si Marvel échoue dans ses efforts, il pourrait perdre la plupart de ses plus grands personnages dans moins de deux ans. Kevin Feige, le président de Marvel, pourrait alors dire adieu aux Avengers, après avoir annoncé récemment une possible date de sortie pour Avengers 5, qui ferait suite à Avengers : Endgame.

