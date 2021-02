Avengers : Endgame : pourquoi le snap de Thanos a été bénéfique à Iron Man ?

Après le snap de Thanos dans Inifinity War, chaque Avenger survivant a traversé une difficile période. Œil-de-Faucon s’est lancé dans une quête sanguinaire, Thor est devenu gros et alcoolique, tandis que Steve Rogers participe à des thérapies de groupe. De son côté, Iron Man semble plus apaisé, profitant d’une vie de famille dans son chalet.

Tony Stark et sa fille Morgan dans Avengers : Endgame – Crédit : Marvel Entertainmetn

Tony Stark a enfin pu vivre heureux en famillle

Certes Tony Stark a été traumatisé par les conséquences du snap. Les Avengers ont échoué face à Thanos dans Infinity War, et Iron Man a perdu son protégé Spider-Man dans la bataille. Mais il est l’un des seuls à ne pas avoir perdu la personne qui comptait le plus pour lui. Pepper Potts a en effet survécu, et Stark a profité de ces cinq ans pour élever leur petite fille Morgan. Toute sa vie, le milliardaire a travaillé pour faire continuer de développer sa société et sauver en même temps le monde. Mais après cette défaite face au Titan fou, Stark a décidé de ne pas répéter les erreurs de son père et de se concentrer dorénavant sur sa vie de famille.

C’est pourquoi il a été si difficile pour Black Widow, Captain America et Ant-Man de convaincre Iron Man de les aider au début d’Avengers : Endgame. Lorsqu’ils lui rendent visite dans son chalet, il explique d’ailleurs à ses anciens collègues que Morgan est sa seconde chance et qu’il ne peut pas la gâcher. Sa fille est donc son argument pour ne pas les rejoindre. Son bonheur, il semble l’avoir enfin trouvé, malgré le snap. Mais un peu plus tard, le souvenir de Peter Parker le pousse finalement à reconsidérer sa décision.

Sa fille, une source de courage pour vaincre Thanos

Sa fille, qu’il « aime plus que trois mille », a sans doute également joué un rôle dans toutes ses actions à venir. D’un refus égoïste d’aider ses copains Avengers, Tony Stark a finalement basculé vers le sacrifice. Ses cinq années de bonheur passées avec sa famille et le retour à la vie de Peter Parker lui ont sans doute apporté assez de courage et de motivation pour effectuer cet acte héroïque. Iron Man a sans doute vécu les cinq années post-snap les plus heureuses, mais il en aura payé plus tard le prix le plus cher.

Iron Man : Robert Downey Jr. en a terminé avec Tony Stark

Source : SCREEN RANT