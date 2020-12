Iron Man : Robert Downey Jr. en a terminé avec Tony Stark

« J’ai fait tout ce que je pouvais faire avec ce personnage et peux faire d’autres choses maintenant », a déclaré Downey Jr. dans une interview accordée au Hindustan Times. Pour l’acteur de 55 ans, la carrière d’Avengers est bel et bien terminée.

Robert Downey Jr. a définitivement mis l’armure d’Iron Man au placard – Crédit : Marvel Studios

En septembre dernier, l’interprète d’Iron Man avait déjà déclaré dans la presse que son engagement envers le MCU était « complètement terminé. ». Certains fans espéraient le revoir dans Black Widow, mais ce caméo ne serait en fait qu’une scène recyclée de Captain America: Civil War. D’autres bruits de couloir affirment même qu’Iron Man serait tout simplement absent du film. Il faudra attendre le 5 mai 2021 pour le savoir, nouvelle date de sortie de Black Widow. Quoiqu’il en soit, l’héritage laissé par Tony Stark vivra certainement encore longtemps, notamment au travers de son protégé Spider-Man.

Robert Downey Jr. a commencé sa carrière dans le MCU dans le film Iron Man sorti en 2008. À l’époque, l’acteur était loin de se douter qu’il enfilerait le costume du super-héros pendant les 10 années à venir. Aujourd’hui, Downey Jr. ne regrette rien et a pleinement conscience de ce que le personnage Marvel a apporté à sa carrière. « Je suis chanceux et éternellement reconnaissant d’avoir fini là où j’ai fini. », a-t-il ajouté dans la même interview.

Iron Man lui a inspiré d’autres projets

Son expérience dans le MCU lui a apporté beaucoup de choses, qui lui serviront certainement dans ses projets futurs, confirme Downey Jr. « J’ai eu un incroyable parcours de 10 ans avec Marvel qui m’a poussé sur le plan créatif. J’ai maintenant beaucoup plus d’ambition de faire des choses que je n’avais jamais faites auparavant. », a-t-il déclaré. En 2021, l’acteur sera à l’affiche de Sherlock Holmes 3.

En parallèle, Downey Jr. souhaite se concentrer sur son rôle de « père, mari et citoyen ». Il est notamment très engagé dans la protection de l’environnement. En 2019, il a lancé The Footprint Coalition, un projet visant à lutter contre le réchauffement climatique avec l’aide des nouvelles technologies et notamment de la robotique. Plus récemment, Downey Jr. a investi dans la start-up française Ynsect qui produit de la nourriture animale en utilisant des insectes. Iron Man est peut-être mort, mais son interprète a trouvé d’autres moyens de sauver la planète.

Source : cnet