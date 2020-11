Avengers Endgame : Pourquoi Ronan et Korath n’étaient-ils pas dans la bataille finale contre Thanos ?

De nombreux fans de Marvel auront sûrement remarqué que deux collaborateurs de Thanos manquaient à l’appel dans Avengers : Endgame. Pourtant, la bataille finale réunissait en apparence toutes les troupes du géant violet. Le Thanos qu’affrontent les Avengers dans l’épilogue du film est celui de 2014. Or à l’époque, Ronan et Korath font partie des plus proches alliés du Titan fou. Alors pourquoi sont-ils absents de cette scène ?

Ronan l’Accusateur aurait pu tout changer dans la bataille finale – Crédit : Marvel Studios

L’une des explications possibles est que puisque Thanos est parti dans le futur, l’accord entre lui et Ronan n’est plus d’actualité. Rappelons en effet que dans Les Guardiens de la Galaxie, Thanos promet d’aider Ronan à détruire Xandar si ce dernier parvient à mettre la main sur la Pierre de Pouvoir. Le géant violet ayant désormais disparu dans une autre époque, Ronan n’a pas vraiment d’intérêt à combattre à ses côtés en 2023. Il en va de même pour son agent Korath.

De plus, le départ de Thanos pour le futur dans Avengers : Endgame pour récupérer toutes les pierres ont certainement conduit Ronan à comprendre que Thanos allait donc s’emparer de la Pierre de Pouvoir avant lui. Ronan n’a donc plus aucun espoir de s’en emparer, et prendrait plutôt un risque à rester dans l’entourage du Tian fou.

Ronan aurait pu perturbé la bataille finale d’Avengers : Endgame

La présence de Ronan et Korath auraient en outre pu changer beaucoup de choses dans la bataille finale d’Avengers : Endgame. On peut en effet imaginer que Ronan, vilain assoiffé de pouvoir et destructeur, aurait pu essayer de s’emparer de toutes les pierres. Il n’aurait sans doute pas hésité à trahir à nouveau Thanos et à enfiler le gant d’infinité. Ronan et Korath auraient donc donné du fil à retordre au Titan fou et à ses troupes, qui auraient pu être vaincues plus rapidement par les Avengers. Cette absence a donc également servi le scénario du film, tout comme celle de Captain Marvel, qui n’a eu qu’un petit rôle afin de donner plus de travail aux Avengers. Ou encore celle de Jane Foster, qui aurait pu devancer Tony Stark dans ses plans de voyage dans le temps.

Ronan et Korath pourraient cependant encore faire un retour dans le MCU. Des théories avancent en effet qu’un film Avengers 5 pourrait réunir tous les super-héros et tous les vilains Marvel dans une adaptation des comics Secret Wars.

