Marvel : Avengers 5 pourrait réunir tous les super-héros et vilains dans une adaptation de Guerres Secrètes

Avengers : Endgame a conclu une longue guerre entre les Avengers et le grand méchant Thanos. Ce dernier, ainsi que plusieurs membres du groupe de superhéros étant morts, le prochain film Avengers verra une nouvelle équipe, et de nouveaux ennemis prendre le relais. Mais pour faire mieux qu’Endgame, les scénaristes vont devoir imaginer un conflit encore plus épique. Pour cela, quoi de mieux que de réunir tous les personnages, bons et méchants, des comics Marvel ?

Crédit : Marvel Studios

L’équipe d’Avengers de la saga Infinity a perdu quelques-uns de ses membres. Black Widow et Iron Man sont morts. Thor passera bientôt le relais à Jane Foster dans Love and Thunder, Œil-de-Faucon formera bientôt Kate Bishop dans la série Disney+ dédiée à Hawkeye, et Captain America a déjà légué son bouclier à Sam Wilson, qui deviendra Captain America dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. L’équipe pourrait toujours compter sur Scarlet Witch, le jeune Spider-Man, Black Panther, Captain Marvel (si elle trouve le temps), Ant-Man, Hulk (lorsqu’il se sera remis de son snap) et éventuellement Doctor Strange. Mais ces derniers auront certainement besoin de renfort, et donc de recruter de jeunes héros motivés.

Avec toutes les séries et tous les Marvels des phases 4 et 5, de nouveaux superhéros feront certainement de bons candidats pour intégrer les Avengers. On pense notamment à Shang-Chi, She-Hulk, Moon Knight, Miss Marvel, ou encore le Chevalier Noir, qui fera son apparition dans Les Éternels. Rappelons également que suite au rachat de la Fox par Disney, les X-Men et les Quatre Fantastiques, feront bientôt eux aussi, tôt ou tard, leur entrée dans le MCU.

Le Beyonder, nouvelle menace des Avengers

Côté ennemis, Marvel ne manquera pas non plus de ressource. Mais avec la mort de Thanos, tous ces vilains auront besoin d’un nouveau grand méchant pour tirer les ficelles. Et celui-ci pourrait être le puissant le Beyonder. Puisque l’on sait que l’avenir du MCU évoluera autour du concept de multiverse, le Beyonder, qui a le pouvoir de déformer les réalités, pourrait être celui qui déclenchera le prochain grand conflit.

Dans les comics Guerres Secrètes, celui-ci observe les superhéros et méchants s’affronter et cherchent à comprendre leur motivation. Il décide alors de créer une expérience dans laquelle la plupart des superhéros et super-vilains se lanceront dans une guerre secrète, sur une planète appelée Battleworld. En échange, le Beyonder promet aux vainqueurs d’exaucer tous leurs voeux.

Les Avengers, X-Men et Quatre Fantastiques face à Docteur Fatalis

Dans cette bataille, Spider-Man, Hulk, Captain Marvel, Hulk, Œil-de-Faucon, les Quatre Fantastiques, les X-Men et bien d’autres héros affrontent toute une panoplie de vilains, parmi lesquels on trouve notamment Docteur Octopus et Galactus. L’équipe de méchants est menée par Docteur Fatalis, grand ennemi des Quatre Fantastiques. Selon certaines théories, le film adapté de ce crossover pourrait également faire intervenir un Thanos alternatif, qui affronterait Fatalis dans un combat ultime.

Avec un tel programme, les fans de Marvel pourraient avoir droit à un film réunion à la hauteur de, si ce n’est meilleur que, l’épique Endgame. Il faudra cependant être patient pour confirmer ces théories, car les studios devront d’abord introduire progressivement plusieurs de ces vilains dans le MCU. Peut-être en rencontrera-t-on un dans Doctor Strange in the multiverse of Madness. Avengers 5 se fera cependant attendre, le film ne figure en effet pour l’instant pas encore sur l’agenda officiel de Marvel.

Source : CBR