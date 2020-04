Avengers Endgame : on sait pourquoi Captain Marvel n’a eu qu’un petit rôle

Après le succès commercial de Captain Marvel, sorti avant Avengers : Endgame, on peut se demander pourquoi la super-héroïne n’a pas eu un rôle plus important dans l’épilogue de la saga. Lors d’une Watch Party organisée par le site ComicBook, les scénaristes d’Endgame ont expliqué aux fans les raisons de cette absence.

Si Carol Danvers n’apparaît qu’au début et à la fin d’Avengers : Endgame, c’est à cause de son statut de petite nouvelle dans l’équipe. Dans ce film, les fans savaient qu’ils feraient leurs adieux aux personnages qu’ils ont suivis depuis le début de la saga Infinity. Et Captain Marvel n’en faisait pas partie.

« L’objectif pour Endgame a toujours été de mettre en avant les Avengers originaux pendant que nous leur disions au revoir. En conséquence, les personnages plus récents ont généralement joué des rôles plus petits. », a expliqué Stephen McFeely. À l’origine, Captain Marvel devait même être encore moins présente. Dans l’artbook d’Avengers : Endgame, on découvre en effet que dans le scénario original, Danvers ne devait être introduite que lors de la bataille finale contre Thanos.

Interrogé sur l’absence de Captain Marvel dans Infinity War, le scénariste Christopher Markus explique que le personnage n’aurait pas eu sa place dans l’intrigue. « Principalement parce que les gens apparaissent dans ce film lorsque l’intrigue avec Thanos les touche, et cela ne l’a jamais touchée, donc elle aurait semblé être une pièce rapportée. ».

Captain Marvel n’avait peut-être pas vraiment sa place parmi les anciens Avengers, mais son avenir dans le MCU semble assuré. Selon certaines théories, l’héroïne serait celle qui assemblerait la future équipe de New Avengers dans Captain Marvel 2. En plus de Carol Danvers, on retrouverait dans ce groupe les anciens Avengers encore vivants, tels que Hulk, Spider-Man, Doctor Strange ou encore Black Panther. Ils seraient rejoints par une bande de petits nouveaux issus des comics dont on ignore encore l’identité. Pour en savoir plus, il faudra patienter jusqu’à juillet 2022, nouvelle date de sortie de Captain Marvel 2.

Source : ComicBook