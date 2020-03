Avengers Endgame : Wonder Woman à la rescousse dans la bataille finale contre Thanos

Un fan de Marvel et DC réconcilie les deux univers en invitant Wonder Woman à la bataille finale contre Thanos dans Avengers: Endgame. Une collaboration qui a déjà eu lieu à plusieurs reprises sur papier avant que Disney et Marvel ne lancent leurs franchises au cinéma.

Au prix d’âpres négociations, Marvel et Sony sont parvenus à s’enttendre pour permettre à Peter Parker de faire une nouvelle apparition aux côtés des héros du MCU. Spider-Man 3 est entré en production et sortira l’année prochaine. À la suite de la disparition d’Iron Man, ce serait même Ant-Man qui reprendrait le rôle de chaperon de Tom Holland. Entre Marvel et DC, la situation est encore plus compliquée, et les chances de voir un crossover sur grand écran sont minces.

Sur le papier, les héros de Marvel et de DC se sont déjà rencontrés dans un monde commun baptisé Amalgam Comics le temps d’une année en 1996. Mais depuis la naissance de leurs univers au cinéma, Disney et Warner Bros ont mis un terme à toutes collaborations. Certaines sources parlent d’un crossover qui réunirait les Avengers et les X-Men dans la phase 4 du MCU, mais tien n’a encore été confirmé. Qu’à cela ne tienne, le fan Adeel of Steel a mis en ligne un montage vidéo qui réconcilie les deux univers sur YouTube. Intitulé « Wonder Woman Helps The Avengers », elle met en scène Gal Gadot (Wonder Woman) qui vient en aide aux Avengers dans le combat qui les oppose à Thanos dans Avengers: Endgame.

La pandémie de Covid-19 s’invite chez Marvel et DC Comics

Marvel et DC Comics nous ont promis de nombreuses adaptations, mais la pandémie de coronavirus s’est depuis invitée dans les studios et les cinémas. Les salles obscures sont fermées et les productions mises en pause jusqu’à la levée des mesures de confinement. Pour les films à venir, les studios disposent d’un choix limité, reporter leur date de sortie, ou compter sur une éventuelle modification de la loi la chronologie des médias pour les lancer directement sur les services de SVoD. En attendant un éventuel assouplissement du cadre légal, Black Widow, prévu pour le 29 avril, sera très certainement repoussé. Wonder Woman 1984 reste programmé pour le 5 juin prochain, mais selon l’évolution de la situation, on s’attend à ce que d’autres productions soient également repoussées.

