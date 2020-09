Avengers : top des meilleurs jeux Marvel de tous les temps

Marvel’s Avengers sort ce 4 septembre sur PC, PS4 et Xbox One. Attendu comme le Messie, il semble faire partie des bonnes adaptations de l’univers Marvel. L’occasion de remonter le temps à la recherche des pépites qui ont tracé son chemin.

À l’occasion de la sortie de Marvel’s Avengers le 4 septembre 2020, il est temps de revenir sur les jeux estampillés Marvel les plus marquants de ces dernières années. Parmi les nombreux personnages de la licence, quasiment tous y sont passés, mais peu d’entre eux ont réussi à s’illustrer dans de bons jeux. Il est donc temps de revenir sur les meilleurs jeux Marvel qu’on n’a pu essayer ces dernières années.

Marvel’s Spiderman

Plateforme : PS4

Date de sortie : 7 septembre 2018

Éditeur : Sony Interactive Entertainment

Le dernier jeu en date de la licence Marvel a su faire son trou dans la catégorie des AAA les plus emblématiques de Sony. Un jeu chaleureusement accueilli par la critique et la presse spécialisée. En 2018, il est d’ailleurs lauréat du meilleur jeu d’action/aventure de l’année à la Game Critics Awards lors de l’E3. Ce Spiderman nous offre un New York en monde ouvert agréable à parcourir d’immeuble en immeuble. Le jeu dispose de sérieux atouts : une histoire surprenante sur la fin, des combats (notamment ceux dans la rue) extrêmement fluides, des graphismes magnifiques et un Gameplay efficace. Vous allez adorer vous balader dans la ville et combattre vos vilains préférés. En attendant Marvel’s Avengers n’hésitez pas à essayer Marvel’s Spiderman si ce n’est déjà fait !

Lego Marvel Super Heroes

Plateforme : PC, Mac, PS4, Xbox One, Wii U, PS3, Xbox 360, 3DS, PS Vita, DS

Date de sortie : 22 octobre 2013

Éditeur : Warner bros

Pour les nombreuses licences populaires de cette dernière décennie, comme Harry Potter ou le seigneur des anneaux, avoir un sa déclinaison « LEGO » semble être un rite de passage. L’univers Marvel ne déroge pas à la règle et propose une aventure riche rassemblant tous les personnages phares de l’univers allant de Avengers aux X-men en passant par les 4 Fantastiques. Ce jeu LEGO est d’ailleurs sorti du lot avec des graphismes de qualité, une excellente jouabilité et une flopée de personnages jouables qui ci qui devrait réjouir n’importe quel fan de l’univers Marvel. Le jeu fut bien reçu par la critique et a su convaincre son public.

Marvel Les Gardiens de la Galaxy : Telltale series

Plateforme : PC, PS4, Xbox One

Date de sortie : 18 avril 2017

Éditeur : Telltale Games

Développé et édité par TellTate Games, studio proposant principalement des jeux narratifs, Les Gardiens de la Galaxie a bénéficié d’une attention toute particulière. Il en résulte une petite pépite qui a su convaincre les joueurs. Fidèle au film culte, on retrouve dans ce jeu les personnages phares tel que Groot ou Star-Lord, avec une histoire pleine d’humour. Même si on se retrouve face au même Gameplay (sauf quelques exceptions) que les jeux Telltale précédents, celui-ci est particulièrement réussi et plaira à tout fan des films qui souhaite une nouvelle expérience. Ajoutons à cela des graphismes de qualité et une très bonne direction artistique. Avec une durée de vie de 9 heures pour 5 épisodes, ce jeu saura vous tenir en haleine assez longtemps. C’est donc une bonne adaptation des Gardiens de la Galaxie que nous offre Telltale Games.

Marvel Ultimate Alliance

Plateforme : PC, Wii, PS3, Xbox 360, PSP, PS2, DS

Date de sortie : 27 octobre 2006

Éditeur : Activision

Ce jeu d’action/RPG Activision rassemble tous les super héros et les super vilains de l’univers Marvel, le tout dans un scénario digne des meilleurs Marvel. Vous affrontez Docteur Fatalis et le groupe de super vilains appelé « maître du mal ». Formez votre équipe de 4 super héros parmi une vingtaine de personnages jouables et affrontez vos ennemis dans un gameplay palpitant. Ce jeu bénéficie d’une version améliorée sur PSP avec de nouveaux personnages jouables inédits. Acclamé par la critique, Marvel Ultimate Alliance a su se démarquer en proposant une expérience étudiée et parfaitement exécutée.

Marvel vs.Capcom 2 : New age of Heroes

Plateforme : Dreamcast, PS2, Xbox

Date de sortie : 16 juillet 2000

Éditeur : Capcom

Le deuxième volet de la série Marvel vs Capcom, que l’on peut commencer à considérer comme du rétro gaming, a su marquer les esprits en offrant l’un des jeux de combat les plus funs jamais créés. D’abord pensé pour l’arcade, il fut porté la même année sur la Dreamcast et fut un succès commercial. Le principe de base s’articule autour d’un combat entre deux équipes composées chacune de 3 personnages. Faites affronter vos personnages Marvel préférés comme Captain America, Thanos ou Magneto contre des personnages phares des licences Capcom comme Jill Valentine de RE, Ryu et même Megaman. Un Gameplay très réussi, une bonne bande-son et une multitude de personnages jouables vous garantissent des heures d’amusement. Marvel VS Capcom 2 est même considéré comme un « Must-Play » par le site Metacritic. Si vous cherchez un jeu rétro qui reste toujours aussi plaisant à jouer, n’hésitez pas à sauter sur l’occasion d’essayer un des meilleurs jeux de combat en 2D.

X-Men Origins : Wolverine

Plateforme : PC, PS2, PS3, Wii, Xbox 360, DS, PSP

Date de sortie : 30 avril 2009

Éditeur : Activision

Ce jeu d’action met en scène Wolverine, personnage phare des X-men et qui fait rêver bon nombre d’entre nous avec ses lames. Dans cette sorte de « beat them all », adaptation du même film éponyme, vous aurez à la fois le plaisir de redécouvrir l’histoire pour ceux qui l’ont adoré au cinéma et de manier Wolverine avec beaucoup d’aisance. Le comics et le film sont respectés et même considérés meilleurs dans le jeu par certains joueurs. Les graphismes sont étonnamment bien faits pour l’époque et le gameplay s’avère simple, mais efficace. L’attention toute particulière que Raven software a accordé à ce jeu se ressent quand on pose nos mains dessus et lui a valu des bonnes critiques lors de sa sortie.

The Punisher

Plateforme : PC, PS2, Xbox

Date de sortie : 11 mars 2004

Éditeur : THQ

Quand on s’écarte un peu des têtes d’affiche Marvel tel que les Avengers on tombe sur des personnages tout aussi intéressants qui eux aussi ont eu le droit à leur jeu. Bien avant de connaitre une popularité croissante après la sortie de la série en 2017 et de 2 films, « the Punisher » est avant tout un comics évidemment, mais aussi un très bon jeu d’action et de tir à la troisième personne. Malgré un gameplay plutôt classique pour un jeu d’action de l’époque avec des airs de Max Payne, The Punisher vous offre des sessions de jeu qui plairont aux adeptes d’ultra violence. Le scénario qui sert de fil conducteur à votre mission est sympathique et correspond à l’atmosphère des comics. À vous maintenant de vous éclater notamment avec les dizaines, voire plus, manières de tuer et d’exécuter vos ennemis. Mais, vous l’aurez compris, ce jeu n’est pas forcement tout public…

Deadpool

Plateforme : PC, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360

Date de sortie : 25 juin 2013

Éditeur : Activision

Un des antihéros les plus populaires de Marvel a lui aussi eu le droit à son adaptation en jeu vidéo. Bien avant la sortie du premier volet de Deadpool au cinéma, l’un des personnages les plus drôles de Marvel a eu droit à son jeu. Malgré un gameplay assez simpliste et des graphismes moyens, l’histoire et la personnalité de Deadpool valent le détour. Des dialogues hilarants et un personnage principal charismatique suffisent pour apprécier ce jeu, certes pas le meilleur de ces dernières années, mais qui pourtant délivre une expérience agréable. Accueilli plutôt froidement à sa sortie, il possède néanmoins des qualités qui font que ce jeu reste au-dessus de la moyenne.

The Incredible Hulk : Ultimate Destruction

Plateforme : Gamecube, PS2, Xbox

Date de sortie : 9 septembre 2005

Éditeur : Vivendi Universal Games

Si on parle de personnages trop mis de côté dans l’univers Marvel notamment les Avengers, on pourrait parler de Hulk, malgré le fait qu’il attire la sympathie des fans il semble être souvent remisé au second plan par rapport à ses camarades tels qu’Iron man, Captain America ou bien même Spiderman. Pour autant, c’est bien lui qui nous offre l’un des meilleurs jeux de l’univers Marvel. L’atout principal de ce jeu est bien la liberté qui est accordée au joueur. Alors que les précédents opus n’exploitaient pas les compétences d’Hulk au maximum, Ultimate Destruction vous laisse libre de tout détruire sur votre passage. Même si le gameplay ne sort pas vraiment de l’ordinaire la sensation d’être Hulk est un réel plaisir. Faites des sauts de plus de 2 mètres, détruisez n’importe quel immeuble que vous croisez, grimpez où vous voulez. Un excellent antistress.

Spiderman (2000)

Plateforme : PS2, N64, Dreamcast, PC

Date de sortie : 30 août 2000

Éditeur : Activision

Sorti sur la première PlayStation, ce Spiderman fut également un succès à sa sortie. Des graphismes très acceptables, une superbe bande-son et un jeu qui sort quelque peu de l’ordinaire. Il fait aussi partie des jeux qui ont su adapter correctement un super héros sous le format jeux vidéo. Avec énormément de contenus en tout genre déblocables, ce jeu saura vous maintenir devant votre écran bien longtemps malgré son côté quelque peu vieillot surtout sur les graphismes. Si vous cherchez un jeu à tester sur votre vieille PlayStation, n’hésitez pas à essayer Spiderman pour vous promener de toile en toile et parcourir la ville en combattant vos vilains préférés.