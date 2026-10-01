Très critiquée, cette application Samsung va être abandonnée

Lancée il y a seulement quelques mois, l’application Samsung Sound permet de contrôler les enceintes et barres de son Wi-Fi de la marque. Elle est toutefois déjà condamnée, Samsung ayant décidé de l’abandonner.

En début d’année, Samsung avait lancé Samsung Sound sur Android et iOS, une application dédiée à la configuration et au contrôle de ses enceintes et barres de son Wi-Fi. Celle-ci permet de connecter ses appareils, de gérer l’audio, de personnaliser les réglages sonores, de regrouper plusieurs enceintes pour créer une paire stéréo ou encore de diffuser le même son dans différentes pièces. Le constructeur sud-coréen s’apprête toutefois déjà à l’abandonner.

Samsung Sound souffre notamment de la comparaison avec SmartThings, l’application qui permet de contrôler de nombreux appareils domestiques intelligents. Elle ne propose pas certaines commandes disponibles dans SmartThings, comme le contrôle IP, l’arrêt automatique ou encore un raccourci vers Tap Sound. Il est également difficile d’éteindre une barre de son depuis Samsung Sound : une fois celle-ci allumée, le bouton d’alimentation disparaît de l’interface, rapporte Sam Mobile.

Samsung is discontinuing its standalone Samsung Sound app just months after launching it



Samsung has also shared a date until which users can continue to use the app



✅ More details – https://t.co/VDErXm28Hj pic.twitter.com/jMX09Nr2mu — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) October 1, 2026

Clap de fin pour Samsung Sound, seulement quelques mois après son lancement

Des limites régulièrement pointées du doigt par les usagers. Au moment de notre vérification, Samsung Sound affiche une note de 2,4 sur 5 sur le Google Play Store pour plus de 500 avis. Plusieurs utilisateurs signalent notamment des problèmes de connexion et regrettent l’absence de certains réglages inclus dans SmartThings.

Samsung a donc décidé d’arrêter les frais. Samsung Sound restera disponible jusqu’au 31 mars prochain avant d’être absorbé par SmartThings. “Afin d’offrir une expérience plus pratique et unifiée, l’application Samsung Sound est intégrée à SmartThings. Il vous suffit d’enregistrer votre appareil audio dans l’application SmartThings pour continuer à utiliser vos paramètres actuels”, indique un encart sur l’application depuis la dernière mise à jour.

“Nous continuerons à vous proposer de meilleurs services et de nouvelles expériences via SmartThings”, promet le constructeur. Le constat d’échec est néanmoins bien réel.

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