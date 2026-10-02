Airbnb : un hôte tente d’extorquer 1700 $ à un client avec une photo générée par IA

Un hôte Airbnb a réclamé 1 700 dollars à un client, l’accusant d’avoir fait déborder les toilettes de son logement. Il s’avère toutefois que la photo censée prouver les dégâts a été générée par l’IA, comme le prouvent ses nombreuses incohérences.

Une fausse image de toilettes débordantes générée par l’IA pour escroquer un voyageur Airbnb © Reddit @FurinaDeFontaine

Nombre d’escrocs s’appuient désormais sur des images générées par l’IA pour nourrir leurs arnaques. D’où l’importance d’être toujours à l’affût des indices utiles. Après son séjour Airbnb, un utilisateur s’est vu réclamer récemment la coquette somme de 1 700 dollars par son hôte, qu’il présente comme “l’une des plus grandes entreprises Airbnb de son État en Australie”.

Celui-ci l’accuse d’avoir fait déborder les toilettes, photo à l’appui. Sauf que celle-ci présente de nombreuses incohérences grotesques qui remettent en cause son authenticité. En l’occurrence, l’eau qui s’écoule de la cuvette ne provoque aucune éclaboussure, tandis que ses reflets sur le sol ont un aspect très artificiel.

Le niveau d’eau déversée paraît également difficilement compatible avec la quantité qui aurait dû se répandre dans la pièce. Autres détails suspects : la poignée de la porte est placée anormalement haut et le papier toilette reste sec dans la cuvette.

Airbnb n’échappe pas aux arnaques assistées par l’IA

Nous avons soumis l’image à Gemini et le résultat est sans appel. “L’analyse indique que tout ou une partie de cette image a été générée ou modifiée à l’aide des outils d’IA de Google”, indique le chatbot. Ce dernier pointe notamment les incohérences de l’eau et des écoulements, les réflexions lumineuses qui ne correspondent pas aux sources de lumière environnantes, la mauvaise position de la poignée et d’autres détails illogiques.

@ Tom’s Guide

Les internautes ont également relevé la présence sur l’image de SynthID, le système de marquage de Google permettant de reconnaître les contenus générés ou modifiés par ses outils d’IA. Le doute n’est donc plus permis. La plateforme de location s’est d’ailleurs rangée du côté du client : “Bonne nouvelle tout le monde ! J’ai réussi à faire régler ce cas et il a été jugé inéligible pour le remboursement demandé”, se félicite-t-il.

Si vous utilisez Airbnb, gardez à l’esprit que certains hôtes malhonnêtes peuvent avoir recours à des techniques similaires pour vous soutirer de l’argent. Par mesure de précaution, pensez à photographier ou à filmer le logement avant votre départ. Vous disposerez ainsi de preuves supplémentaires en cas de litige.